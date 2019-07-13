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Teröristbaşına köşe açan ABD gazetesini susturan soru!

PKK'lı terörist Cemil Bayık’ın yazısını yayımlayan ABD gazetesi Washington Post, “El Kaide’ye de köşe açar mısınız?” sorusunu yanıtsız bıraktı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:44
Teröristbaşına köşe açan ABD gazetesini susturan soru!

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, geçtiğimiz günlerde bir skandala imza atarak, terör örgütü PKK’nın elebaşılarından Cemil Bayık’ın yazısına açık görüş sayfasında yer verdi. Akşam Gazetesi yazının yayımlanmasını onaylayan Washington Post editörüne ulaştı. Akşam muhabirinin “PKK terör örgütü üyesinin yazısını yayımladığın gibi El-Kaide terör örgütü üyesinin yazısını da yayımlar mısın?” sorusuna cevap vermeyen Washington Post Kıdemli Global Görüş Editörü Eli Lopez, terörist elebaşısı Cemil Bayık’ı bir halk figürü olarak tanımladı.

Skandal benzetme

"Biz Erdoğan’ın da yazılarını bir iki kez yayımladık” şeklinde bir ifade kullanarak, teröristbaşı Cemil Bayık ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aynı kefeye koyup bir başka skandala imza attı. Lopez, yazıyı yayımlama kararının arkasında olduğunu savundu. 2010 yılında ABD’de yüksek mahkeme, terör örgütlerinin şiddet içermeyen eylemlerine ilişkin dahi olsa çalışma yapmanın onları meşrulaştırma anlamına geldiğini ifade eden bir karar almıştı.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Washington Post gazetesi editörlerine mektup göndererek gazetede PKK propagandası yapılmasını eleştirdi. Kılıç, “Post bir teröristin ifadelerine niye yer verdi?” başlıklı mektupta Bayık’ın “Türkiye’deki en vahşi terör saldırılarını gerçekleştiren PKK’nın kurucularından biri” olduğuna vurgu yaptı. Kılıç, ABD tarafından Bayık’ın başına 4 milyon dolar ödül konulmasına dikkat çekerek, “Sizi temin ederim ki Amerikan vatandaşları Usame bin Ladin'in yazdığı bir makaleyi okuyunca nasıl hissedecekse, Türk halkı bu makaleyi okuyunca aynı şeyleri hissetti" dedi.

 

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:44
  1. Türkiye
  2. ABD

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