Teröristbaşı Salih Müslim'den itiraf! "SİHA'lar üstümüzde, Erdoğan'dan kurtulmamız lazım"

PKK ve HDP'nin yanında altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye yaptığı ziyaret sonrası Kandil'e selamlar çakarken PKK'dan da Bay Kemal'e destek açıklamaları üst üste geldi.

Kılıçdaroğlu Öcalan'ı serbest bırakacak

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ve HDP'ye olan yakınlaşması sonrası HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Seçimleri yedili koalisyonun kazanması durumunda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük verileceğini ifade etti.

PKK'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek

Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

PKK elebaşısı Cumhuriyet düşmanı

PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

PKK ile müzakere vaadi

CHP'nin PKK ve HDP'ye verdiği sözler ve PKK'dan gelen bu açıklamalar ortadayken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ile müzakere edeceklerini söyleyerek "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Salih Müslim'den de Erdoğan karşıtlığı

Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslim de yayınladığı son videoda, itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarına vurgu yapan teröristbaşı, "Son zamanlarda Halep'in kuzeyinde Azez'de, Afrin'de falan çok yoğun saldırılar var. Drone'lar da zaten hep üstümüzde dolaşıyor." itirafında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda 'özgürleşeceklerini' iddia eden Müslim, "Birey bakımından hem de topluluk bakımından özgürlükler bu da zaten demokrasinin bir gereğidir. Muhakkak bütün güçlerin katılması gerekiyor, en başta da özerk yönetimin katılması gerekiyor. Bunun (Erdoğan) gidişi birçok dengeleri değiştirecek Ortadoğu'da" dedi.

Terörist başı sözlerinin devamında, "Bir an önce faşizmden kurtulsak iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum." diye konuştu.

10 milyonluk kırmızı listede aranan Salih Müslim, geçtiğimiz yıl da hava harekatlarıyla çok sayıda örgüt yöneticisinin öldürüldüğünü söylemişti. Örgütün SİHA, İHA ve Drone'lara karşı yalnız bırakıldığını söyleyen Salih Müslim, "Ne ABD, ne de Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına almaz" demişti.