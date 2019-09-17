0553 313 94 23

Teröristbaşı Netanyahu büyük hüsrana uğradı!

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile şu anda görüşmeyi tercih etmeyeceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta Pompeo Trump'ın Ruhani ile ön şartsız görüşebileceğini söylemişti. İran tarafı ise dün, böyle bir görüşmenin olmayacağını açıklamıştı.

17 Eylül 2019 Salı 23:29
Teröristbaşı Netanyahu büyük hüsrana uğradı!

Sandık çıkış anketlerine göre, terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blok genel seçimlerde koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamadı.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın sandık çıkış anketine göre, Likud'un önderliğindeki sağ blok 56 milletvekili çıkardı.

Eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ve sol partilerin oluşturduğu blok ise 43 milletvekilini meclise gönderdi.

Sağcı parti olmasına rağmen, bu yıl nisanda yapılan seçimden sonra askerlik yasası nedeniyle Netanyahu önderliğindeki koalisyona katılmayı reddeden eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 10 milletvekili çıkardı.

Bu sonuçla Liberman olası koalisyon senaryolarında bir kez daha kilit role sahip oldu.

Filistinlilerin bloku 12 milletvekili çıkardı

Öte yandan, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku, 12 milletvekilini meclise gönderdi.

Diğer iki İsrail kanalının yayımladığı sandık çıkış anketlerinde de sonuçlar KAN'ınki ile benzerlik gösterdi.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimde Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, az bir oy farkıyla yarışı önde tamamlayarak, 35 milletvekili çıkarmış ancak tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısı olan 61'e ulaşamamıştı.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimin ardından meclise girmeyi başaran partilerle görüştükten sonra koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'ya vermişti.

Netanyahu, sağ partilerle yaptığı görüşmelerin ardından koalisyon hükümetini kurmak için yeterli sandalye sayısına ulaşamamış, bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamada meclis feshedilerek, yeniden seçim kararı alınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 23:29
  1. Binyamin Netanyahu
  2. terör devleti israil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump fena bozuldu! "Görüşmek istemiyorum"
    1. Trump fena bozuldu! "Görüşmek..
    2. Teröristbaşı Netanyahu büyük hüsrana..
    3. Helâllik almaktan başka yolu olmayan..
    4. Feyzioğlu'nda 90 milletvekiline davet:..
    5. ANKASAM Uzmanı Doğacan Başaran: Rusya..
    6. Kuzu mutancana nasıl yapılır?..
    7. Palu ailesine uygulanan gaslighting..
    8. Lyon Zenit maç sonucu!
    9. Lyon Zenit maçı kaç kaç bitti?
    10. Dilipak'tan sert tepki: 'Mehdi' rolü..
    11. Inter Slavia Prag maçı sonucu!
    12. Inter Slavia Prag maçı kaç kaç bitti?
    13. 6 aylık bebek için mama tarifi! 6..
    14. Bomba açıklama: Rusya Türkiye ile..
    15. Zerde nasıl yapılır? Zerde tatlısı..
    16. Vişneli yaprak sarma nasıl yapılır?..
    17. Bu çağda bu kafa! Perinçek grubundan..
    18. Taze fasulye mücveri nasıl yapılır?
    19. Beslenme çantasına neler konulmalı?..
    20. Pitbull besleyen kişiye 23 bin TL ceza..
    21. Beşiktaş'tan TFF'ye kural hatası..
    22. Asgari ücret ilave AGİ desteği ne..
    23. Üniversitede silahlı kavga! Yaralılar..
    24. Benzin ve motorin fiyatlarına zam!
    25. Hacamat yaptırdıktan sonra ne yenmeli?
    26. Rus çayı nasıl demlenir? Rus çayı nedir?
    27. Hafif ticari araçla tır çapıştı:..
    28. Benzin ve motorine zam yapıldı
    29. Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara..
    30. YSK, yenilenen İstanbul seçiminin..
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Kırık sandalye olayında Abdullah Gül detayı!
    Kırık sandalye olayında Abdullah Gül detayı!
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!