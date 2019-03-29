Teröristbaşı Murat Karayılan: Aday çıkarmadığımız yerlerde...

Teröristbaşı bebek katili Karayılan">Murat Karayılan terör örgütünün yayın organında seçmene çağrı yaptı. Karayılan, sözde millet ittifakını işaret edip, CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet adaylarına oy istedi.

Terör örgütü PKK'nın ele başı Karayılan">Murat Karayılan, seçimlere iki gün kala eli kanlı terör örgütünün seçim kararını açıkladı.

"AK Parti ve MHP'ye atılan her oy PKK'ya sıkılan mermidir"

Karayılan, "Erdoğan, Kandil ve Şengali yok edeceğini söylüyor. AK Parti-MHP'ye verilen her oy bize (PKK'ya) sıkılan bir mermidir. Aday göstermediğimiz yerlerde 'halkımız' kime oy vereceğini bilmektedir.

Millet İttifakı'nı işaret etti

Bizim adayımız yok onun için sandığa gitmemek çok yanlıştır. Gitmemek, oy kullanmamak AK Parti'ye oy vermek demektir. Dolayısıyla asla olmamalıdır. Yanlıştır. Kimin seçilip seçilmemesi önemli değil, önemli olan faşist dalganın yayılımını engellemektir. Faşizm, iktidar dalgası var bunu kırmak ve karşı durmak lazım. Muhalif kesimler var bu illaki ittifak yapmaya gerek yok. Bu devrimci, demokratik bir tutum gereği yapacağını yapmadır." dedi.