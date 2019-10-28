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Gündem

Teröristbaşı Mazlum Kobani'nin "ortak operasyon" açıklamasına ABD'den yalanlama

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda YPG ile ABD'nin ortak hareket ettiğini iddia eden teröristbaşı Mazlum Kobani'ye ABD'den yalanlama geldi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, terör örgütü YPG'nin "ortak operasyon" derken neden bahsettiğini bilmediğini belirterek "Operasyonu helikopterlerin kalkışından inişine kadar tamamen Amerikan askerleri gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

2019-10-28 22:16:00 -
Teröristbaşı Mazlum Kobani'nin

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı basın toplantısında terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yapılan operasyonla ölü ele geçirildiğini tüm dünyaya duyurdu.

YPG terör örgütünün elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin, Trump'ın açıklamalarından önce sosyal medya hesabından "Ebubekir el-Bağdadi’yi ortak operasyonla öldürmeyi başardığımız ana kadar sahada beş ay boyunca ortak istihbarat işbirliği ve hatasız bir izleme gerçekleşti. Bu büyük göreve katılan herkese teşekkürler" açıklamasında bulundu.

Donald Trump'ın açıklamasında "Bağdadi çıkmaz bir tünele girdikten sonra öldü. Yol boyunca ağladı ve inledi. 11 küçük çocuk yara almadan evin dışına çıkarıldı. Bağdadi 3 küçük çocuğunu da yanında sürükledi. Onlar da öldü. Tünelin sonuna ulaştığında köpeklerimiz onu takip ediyordu. Yeleğini patlattı ve kendini ve 3 çocuğunu öldürdü" ifadelerine yer verdi.

Köpeklerinden bahsetti ama Mazlum'dan bahsetmedi

Basın toplantısında yaralanan köpeklerinden dahi 6 kez bahseden Trump, ABD'li gazetecilerin ısrarla teşekkür etmek istediğiniz bir isim var mı sorusuna rağmen ABD Başkanı, terörist Mazlum'dan hiç bahsetmedi.

Teröristlerin ısrarla 'ortak operasyonda' söylemlerini yalanlayan bir açıklama da ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den geldi.

Tamamen ABD askerleri gerçekleştirdi

TRT World muhabiri Can Hasasu, Twitter'dan Mark Milley'in açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı. Hasasu'nun paylaşımına göre Milley, terör örgütü YPG-SDF yetkililerinin “ortak operasyon” derken neden bahsettiğini bilmediğini ve operasyonu tamamen Amerikan askerlerinin gerçekleştirdiğini söyledi.

Milley, açıklamalarında "YPG-SDF yetkililerinin “ortak operasyon” derken neden bahsettiğini bilmiyorum ve bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Ama operasyonu helikopterlerin kalkışından inişine kadar tamamen Amerikan askerleri gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

ahmet

 ABD 1. DUSMANIMIZDIR!
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