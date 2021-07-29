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Siyaset Teröristbaşı Karayılan talimat vermiş! Gergerlioğlu gibilerini kurtarırsanız işte böyle yaparlar
Siyaset

Teröristbaşı Karayılan talimat vermiş! Gergerlioğlu gibilerini kurtarırsanız işte böyle yaparlar

Türkiye'nin bazı bölgelerinde kasıtlı olarak çıkartılan yangınlarla ilgili konuşan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Ömer Faruk Gergerlioğlu gibilerini kurtarırsanız böyle yangınları tekrar tekrar çıkartırlar" değerlendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 13:09:00 - 2021-07-29 13:10:29

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen kararlı operasyonlar sonucu terör örgütü PKK bitme noktasına geldi. Örgütte çözülmeler artarken PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın "ormanları yakma" talimatı verdiği ortaya çıktı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde Türkiye'nin bazı bölgelerinde kasıtlı olarak çıkartılan yangınlar ele alındı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından mahkum olmaktan kurtarılan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu örnek gösteren Ali İhsan Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bunları kurtarırsanız böyle yangınları tekrar tekrar çıkartırlar. Tekrar tekrar Türkiye'nin başına bela olacak eylemlere imza atarlar. Bomba bulamazlarsa ormanları yakmaya kalkışırlar. Başka başka eylemlerle karşımıza çıkarlar."

Türkiye'nin topyekün bir vücut olarak hareket etmesi gerektiğini belirten Karahasanoğlu, "Bunların nasıl hain olduğunu bilmemiz lazım" dedi.

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Yorumlar

emir

bize meydan okuyorlar içimiz kan ağlamaktadır  
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sizofren savar

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