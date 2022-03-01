Teröristbaşı hakkındaki iddialar doğru çıktı, bizzat kendi açıkladı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, son yayınlanan videosunda hastalığını açıkladı. Fetullah Gülen, “Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım” dedi. FETÖ elebaşı Gülen’in zehirlendiği iddia edilmişti.

Teröristbaşı Gülen’in son videosu Youtube’da dün yayınlandı. Fetullah Gülen, yayında hastalığını anlattı. Gülen, “Ben çok fazla değil ama biraz rahatsızım yani… Çok düşük bir eforu taşıyamayacak kadar, öyle bir şey var” dedi.