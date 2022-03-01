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Gündem Teröristbaşı hakkındaki iddialar doğru çıktı, bizzat kendi açıkladı!
Gündem

Teröristbaşı hakkındaki iddialar doğru çıktı, bizzat kendi açıkladı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, son yayınlanan videosunda hastalığını açıkladı. Fetullah Gülen, “Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım” dedi. Odatv, FETÖ elebaşı Gülen’in 16 Kasım 2021 gecesi zehirlendiğini duyurmuştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 12:18:00 - 2022-03-01 12:47:47

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, son yayınlanan videosunda hastalığını açıkladı. Fetullah Gülen, “Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım” dedi. FETÖ elebaşı Gülen’in zehirlendiği iddia edilmişti.

Teröristbaşı Gülen’in son videosu Youtube’da dün yayınlandı. Fetullah Gülen, yayında hastalığını anlattı. Gülen, “Ben çok fazla değil ama biraz rahatsızım yani… Çok düşük bir eforu taşıyamayacak kadar, öyle bir şey var” dedi.

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Yorumlar

Emo

Cehennemin dibine git emi hain kanı bozuk feto
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Hasan

Allah uzun omur versin.. ona ve sevenlerine iftira atanlar o dan once vefat etsin..
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