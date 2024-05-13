  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koç resmen çıldırdı! Beklenmedik kararı duyurdular bile: Taraftarlar resmen şoktalar…

Emekliye 12 bin TL'lik jest! Başvuran anında alıyor! Şart ve geri ödeme yok!

Ahmet Kaya’nın yıllar önceki konuşması: Biz İsrail’le kardeş değil, Muhammedi Müslümanlarla kardeşiz.

Kamuda yeni dönem! Mehmet Şimşek Türkiye'ye duyurdu: Alımlar durduruldu

Cihat Yaycı, Türkiye'yi işgal planı organizasyonuna katılan o Türk vatandaşını açıkladı! Duyan çılgına dönecek

ABD'den olay İsrail itirafı! Bunun adı çifte standart

Pakistan'dan savaş uçağı alıp Türkiye sınırına konuşlandıracaklar! İşte bu kimse tarafından beklenmiyordu

Filistin’den Türk sporcuya devlet nişanı! Şövalye değil mücahit olmaya çalışıyorum

“Küçük yaştan itibaren yetiştirilmiş kripto…”

Türkiye ile doğalgaz anlaşması yapan Avrupa ülkesi caymanın yollarını arıyor! Anlaşmadan çekilecekler
Gündem Teröristbaşı Gülen'in yeğenine 6 yıl 3 ay hapis
Gündem

Teröristbaşı Gülen'in yeğenine 6 yıl 3 ay hapis

Yeniakit Publisher
2024-05-13 13:36:00 -
Teröristbaşı Gülen'in yeğenine 6 yıl 3 ay hapis

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen’in de aralarında bulunduğu 4 sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen’in de aralarında bulunduğu 4 sanığın, örgütün ‘Gaybubet Evi’ olarak adlandırdığı evde birlikte kaldıkları, örgütün gizlilik talimatları ile hareket ettikleri ve kendilerini çevrelerindeki yaşayanlara farklı isimlerle tanıttıkları iddiasıyla yargılandığı dava, karara bağlandı.

İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Selman Gülen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Selman Gülen, Nur Gülen, Bekir Öztürk ve Mine Öztürk’ü ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasıyla cezalandırdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sanık Selman Gülen'in tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alan heyet, imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Diğer sanıkların ise haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede; şüpheliler Selman Gülen, Nur Gülen, Bekir Öztürk ve Mine Öztürk’ün, örgütün ‘Gaybubet Evi’ olarak adlandırdığı ve kira sözleşmesi başkası tarafından yapılmış bir evde birlikte kaldıkları, kendilerini çevrelerinde yaşayanlara farklı isimler ile tanıttıkları, yakalanmamak amacıyla tedbir alarak market alışverişini dahi internet tabanlı market uygulamaları üzerinden yaptıkları ve yıllarca herhangi bir gelir getirici işte çalışmamalarına rağmen evlerinde 4 bin 500 dolar, 850 euro ve 500 kron paranın bulunduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin tam bir gizlilik ve sadakat içerisinde tutum sergiledikleri, örgütün gizlilik talimatları ile hareket etmeye devam ettikleri ve kendi iradelerini örgüt yöneticilerinin iradesine rızaen teslim ettikleri belirtildi.

İddianamede, şüpheliler Selman Gülen, Nur Gülen, Bekir Öztürk ve Mine Öztürk’ün ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kan donduran olay! AK Partili vekili yanlış tedaviyle öldürmeye kalkan FETÖ'cü doktor bakın ne yapmış!
Kan donduran olay! AK Partili vekili yanlış tedaviyle öldürmeye kalkan FETÖ'cü doktor bakın ne yapmış!

Gündem

Kan donduran olay! AK Partili vekili yanlış tedaviyle öldürmeye kalkan FETÖ'cü doktor bakın ne yapmış!

FETÖ’cü doktor Ak Parti Milletvekilini ilaçla öldürüyordu! Hastanelerde pusuda bekleyen kaç FETÖ’cü doktor var?
FETÖ’cü doktor Ak Parti Milletvekilini ilaçla öldürüyordu! Hastanelerde pusuda bekleyen kaç FETÖ’cü doktor var?

Gündem

FETÖ’cü doktor Ak Parti Milletvekilini ilaçla öldürüyordu! Hastanelerde pusuda bekleyen kaç FETÖ’cü doktor var?

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gündem

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

FETÖ’den Ali Koç’a tehdit "Artık aklını başına devşir"
FETÖ’den Ali Koç’a tehdit “Artık aklını başına devşir”

Gündem

FETÖ’den Ali Koç’a tehdit “Artık aklını başına devşir”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23