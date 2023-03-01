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Medya Terörist yardakçısı Hasan Cemal'den, Erdoğan'a iğrenç sözler! Allah seni kahretsin
Medya

Terörist yardakçısı Hasan Cemal'den, Erdoğan'a iğrenç sözler! Allah seni kahretsin

Kandil’de PKK’lı alçaklarla kol kola girip, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı önünde poz veren terörist yardakçısı Hasan Cemal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın özeleştiri yapıp depremzedelerden helallik istemesini diline doladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 15:57:00 -
Terörist yardakçısı Hasan Cemal'den, Erdoğan'a iğrenç sözler! Allah seni kahretsin

Kandil’de PKK’lı alçaklarla kol kola girip, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı önünde poz veren terörist yardakçısı Hasan Cemal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın özeleştiri yapıp depremzedelerden helallik istemesini diline doladı. 

Geçmişte teröristlerden “gerilla”, leşlerinden ise “şehit” diye bahseden Cemal, Soros'un fonladığı t24'teki yazısında Erdoğan'a karşı alçakça ifadeler kullanıp haddini fazlasıyla aştı.

Cemal, rezil yazısında özetle şunları kaydetti:

"Senin "tek adam rejimi"n de enkaz altında kaldı, sen de seçim sandığında kalacaksın, çıkamayacaksın sandıktan...
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Demek bizi yakın takipte tutuyorsun,
bizleri not alıyorsun.
Sakın unutma!
Biz de seni yıllardır
yakın takipte tutuyoruz.
Biz de senin hakkında
not alıp duruyoruz.

(...) 6 Şubat'la

neler olduğunu gördün.
Şehirler yerle bir oldu.
(...) Devletin çaresizliğini herkes gördü.
(...) Bu acıların tümü,
senin "tek adamlığı"ndan
kaynaklandı.
(...)
20 yıldır iktidarsın, deprem acısını
yüreklerinde hissedenlerin,
o korkunç acıyı yaşayanların karşısına
geçip hâlâ "bir yıl daha" süre isteyebiliyorsun.
Hâlâ helalleşmekten söz edebiliyorsun.
Sende hiç mi utanma duygusu yok?..
Şunu yaz bir kenara!
Senin "tek adam rejimi" de çöktü,
enkaz altında kaldı.
Sen de seçim sandığında kalacaksın,
sandıktan çıkamayacaksın.
Nokta!"

 

 

 

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