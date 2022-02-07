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Medya Terörist sevici ile sakın dost olma! Mahsun Kırmızıgül'den zam provokasyonu
Medya

Terörist sevici ile sakın dost olma! Mahsun Kırmızıgül'den zam provokasyonu

Terör sevici açıklamaları ile gündemden düşmeyen Mahsun Kırmızıgül, AK Parti iktidarını zam provokasyonuyla hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 19:47:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Yaptıkları işlerle milyonları cebine dolduran, türkücüsü, şarkıcısı, komedyeni de ceplerinde fakir fukaranın hakkı yokmuş gibi, dünya genelinde yaşanan zamlar üzerinden AK Parti iktidarını hedef almayı sürdürüyor.

Onyıllardır masum insanları katleden, askerimize polisimize kurşun sıkan teröristlerin sevicilerinden Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile "zam" provokasyonu yaparak kitleleri kışkırtmaya çalıştı.

"Aç gözlüyle sakın dost olma." diyen Kırmızıgül'ün bestesini dinleyenler, terör sevici türkücüye, "Terörist sevici ile dost olma." cevabını verdi.

Mahsun Kırmızıgül Hendek operasyonları sürerken şerefli türk ordusu ile polisini, sivil katledip acımasız olmakla suçlamıştı. Kırmızıgül, sınır ötesi operasyonlarımızda da aynı ithamlarda bulunmuş ancak teröristlere tek kelime etmemişti.

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