İşte bu hiç hesapta yoktu: Uğurcan gelişmesi.. Dünya Kupası'na zamlı gidecek!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Galatasaray bu sezon 110 milyon TL ücret alan Uğurcan Çakır'ın şartlarını iyileştirecek. 30 yaşındaki file bekçisine Dünya Kupası öncesinde zam yapılacak.

Galatasaray sezon başında Trabzonspor'a 27.5 milyon euro (KDV dahil 33 milyon) ödeyerek Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmıştı. 5 senelik sözleşme imzalayan milli kalecinin maaş haritası şöyle:

2025-2026 sezonu; 110.000.000 TL maaş 2026-2027 sezonu: 120.000.000 TL maaş 2027-2028 sezonu: 130.000.000 TL maaş 2028-2029 sezonu: 140.000.000 TL maaş 2029-2030 sezonu: 150.000.000 TL maaş

Galatasaray Yönetimi'nin, Dünya Kupası öncesinde Uğurcan Çakır'ın maaşını yükselteceği öğrenildi. Ancak rakamlar, iddia edildiği gibi 2 katına çıkmayacak. Yine de önemli bir yükseliş bekleniyor. Böylece oyuncunun iyi performansı da ödüllendirilmiş olacak...

30 yaşındaki eldiven, Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız açısından çok önemli bir isim... Galatasaray Yönetimi, zam hamlesiyle birlikte Uğurcan'ı dev organizasyona daha da moralli gönderecek. Sezon başında onun için ödenin bonservis bedeli çok konuşulmuştu. Ancak şu anda kimse para konularına girmiyor! Çünkü Uğurcan, inanılmaz bir sezon geçirdi.

