  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O edepsiz için inceleme başlatıldı: Kadir Has'taki rezalet için düğmeye basıldı...

Cem Küçük'ten Türk savunma sanayii devinin sahibiyle ilgili olay çıkış: O ilimizden aday gösterilebilir

Ajanslar son dakika geçiyor! Rusya'ya ait uçaklar vuruldu

Erdinç Bolcal öldürüldü!

Rusya'dan ucuza petrol alınıyor ama akaryakıt fiyatları düşmüyor! Ünlü isim 'Allah emri değil' diyerek önemli detayı açıkladı

Fitne yuvası ''Ekşi Sözlük''e kilit vuruldu!

TOGG kazaya karıştı! Aracın son hali herkesi şok içerisinde bıraktı

FETÖ’nün emniyet-yargı darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti! Hedef Başkan Erdoğan’dı

CHP’li Beylikdüzü’nde yaşanan intihar 5 yıldır aydınlatılmadı! Namuslu veznedar öldüğüyle kaldı

7 akaryakıt şirketinin lisansı iptal edildi! Türkiye'yi çok büyük zarara uğrattılar ama mahkeme skandala imza attı
Dünya Terörist Netanyahu'dan ateşkes açıklaması
Dünya

Terörist Netanyahu'dan ateşkes açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-12-25 19:39:00 -
Terörist Netanyahu'dan ateşkes açıklaması

İsrail terörist Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes konusunda medyada çıkan iddiaları yalanlayarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve işgalinin devam edeceğini söyledi.

Partisi Likud'un İsrail Meclisindeki (Knesset) toplantısında konuşan terörist Netanyahu, Gazze'den yeni döndüğünü ve İsrail'in Gazze'ye saldırısında görevli askerlerle görüştüğünü anlattı.

Askerlerin kendisinden "tek bir şey istediğini" belirten bebek katili Netanyahu, terörist İsrail askerlerinin "Durmamalıyız, sonuna kadar devam etmeliyiz." diyerek saldırıların sürmesini istediklerini söyledi.

Gazze kasabı Netanyahu, ateşkes konusunda medyada çıkan iddiaları yalanlayarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve işgalinin devam edeceğini şu ifadelerle duyurdu:

"Durmayacağız, savaşmaya devam edeceğiz. Savaşı, önümüzdeki günlerde derinleştirerek sürdüreceğiz. Bu savaş, uzun olacak ve sona yakın değiliz.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 674 Filistinli öldürüldü, 54 bin 536 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 156'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

Netanyahu hesap verecek
Netanyahu hesap verecek

Gündem

Netanyahu hesap verecek

İsrailli esirin babasından Netanyahu hükümetine sert tepki: Oğlumu iki kez öldürdünüz
İsrailli esirin babasından Netanyahu hükümetine sert tepki: Oğlumu iki kez öldürdünüz

Gündem

İsrailli esirin babasından Netanyahu hükümetine sert tepki: Oğlumu iki kez öldürdünüz

Katil Netanyahu'dan kan donduran sözler!
Katil Netanyahu'dan kan donduran sözler!

Gündem

Katil Netanyahu'dan kan donduran sözler!

Ülke komple hırsız: Netanyahu'nun oturduğu ev Filistinliye ait çıktı!
Ülke komple hırsız: Netanyahu'nun oturduğu ev Filistinliye ait çıktı!

Dünya

Ülke komple hırsız: Netanyahu'nun oturduğu ev Filistinliye ait çıktı!

Netanyahu'ya şok! İsrailliler bakın ne istiyor
Netanyahu'ya şok! İsrailliler bakın ne istiyor

Gündem

Netanyahu'ya şok! İsrailliler bakın ne istiyor

ABD'den beslenen Netanyahu'dan 'Lübnan'a saldırı' açıklaması!
ABD'den beslenen Netanyahu'dan 'Lübnan'a saldırı' açıklaması!

Dünya

ABD'den beslenen Netanyahu'dan 'Lübnan'a saldırı' açıklaması!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23