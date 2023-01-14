Terörist leşlerine “şehit” diyen Hasan Cemal deliye döndü! O gelişme, içini daraltıyormuş

Kandil’de PKK’lı alçaklarla kol kola girip, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı önünde poz veren terörist yardakçısı Hasan Cemal, şimdi de HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı.

Teröristlerden “gerilla”, leşlerinden ise “şehit” diye bahseden t24 yazarı Cemal, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin kapatılma ihtimalinin "içini daralttığını" belirtti.

PKK’nın silah bırakmasını “taktik hata” olarak görüp, teröristlere “Sakın silah bırakmayın” aklını veren “bilirkişi” Hasan, "Hay senin içine" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yoksa bize ümit haram mı, bize hayal haram mı, bize barış haram mı?..

Bu memlekette darbeler yapıldı.

İdam sehpaları kuruldu.

Başbakanlar, bakanlar asıldı.

Faili sözde meçhul cinayetler işlendi.

Devlet terörü uygulandı.

Hapishaneler, işkencehaneler boş kalmadı.

Siyasi partiler kapatıldı.

Siyaset yasakları kondu.

Peki, istenen oldu mu?

Hayır.

Sonunda "asker"in de en istemediği

yere savruldu Türkiye.

Laiklik karşıtı, sırtı Batı'ya dönük,

İslamcı gelenekten gelenlerin

"sivil diktası" lök gibi oturdu

memleketin başına...

Şimdi bu "tek adam rejimi"

yeniden parti kapatmaya hazırlanıyor.

6 milyon oyu olan Türkiye'nin

üçüncü büyük partisinin kapısına

kilit vurmaya hazırlanıyor.

Ve benim de bu yazıyı yazarken

içim daralıyor.

(...)

Bu satırları yazarken boğulur gibi oluyorum.

(...)

Evet, şimdi de HDP'yi kapatmaya hazırlanıyorlar?

Kapatın gitsin HDP'yi de...

Türkiye zaten siyasi partiler mezarlığı bir ülke değil mi?

(...) Yetmedi mi, söyleyin yetmedi mi? (...)"