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Medya Terörist leşlerine “şehit” diyen Hasan Cemal deliye döndü! O gelişme, içini daraltıyormuş
Medya

Terörist leşlerine “şehit” diyen Hasan Cemal deliye döndü! O gelişme, içini daraltıyormuş

Kandil’de PKK’lı alçaklarla kol kola girip, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı önünde poz veren terörist yardakçısı Hasan Cemal, şimdi de HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı. Teröristlerden “gerilla”, leşlerinden ise “şehit” diye bahseden t24 yazarı Cemal, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin kapatılma ihtimalinin "içini daralttığını" belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 10:53:00 -
Terörist leşlerine "şehit" diyen Hasan Cemal deliye döndü! O gelişme, içini daraltıyormuş

Kandil’de PKK’lı alçaklarla kol kola girip, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı önünde poz veren terörist yardakçısı Hasan Cemal, şimdi de HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı.

Teröristlerden “gerilla”, leşlerinden ise “şehit” diye bahseden t24 yazarı Cemal, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin kapatılma ihtimalinin "içini daralttığını" belirtti.

PKK’nın silah bırakmasını “taktik hata” olarak görüp, teröristlere “Sakın silah bırakmayın” aklını veren “bilirkişi” Hasan, "Hay senin içine" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yoksa bize ümit haram mı, bize hayal haram mı, bize barış haram mı?..

Bu memlekette darbeler yapıldı.
İdam sehpaları kuruldu.
Başbakanlar, bakanlar asıldı.
Faili sözde meçhul cinayetler işlendi.
Devlet terörü uygulandı.
Hapishaneler, işkencehaneler boş kalmadı.
Siyasi partiler kapatıldı.
Siyaset yasakları kondu.
Peki, istenen oldu mu?
Hayır.
Sonunda "asker"in de en istemediği
yere savruldu Türkiye.
Laiklik karşıtı, sırtı Batı'ya dönük,
İslamcı gelenekten gelenlerin
"sivil diktası" lök gibi oturdu
memleketin başına...
Şimdi bu "tek adam rejimi"
yeniden parti kapatmaya hazırlanıyor.
6 milyon oyu olan Türkiye'nin
üçüncü büyük partisinin kapısına
kilit vurmaya hazırlanıyor.
Ve benim de bu yazıyı yazarken
içim daralıyor.

(...)

Bu satırları yazarken boğulur gibi oluyorum. 

(...)
Evet, şimdi de HDP'yi kapatmaya hazırlanıyorlar?
Kapatın gitsin HDP'yi de...
Türkiye zaten siyasi partiler mezarlığı bir ülke değil mi?

(...) Yetmedi mi, söyleyin yetmedi mi? (...)"

 

 

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