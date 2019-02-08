Terörist kılıklı sözde öğretmen yakalandı Diyarbakır'da, elinde tüfekle terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası önünde çekilmiş fotoğrafları bulunan ve daha önce ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenilen S.Y. gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütü PKK tarafından kent merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirildiği tespit edilen S.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. S.Y.'nin, 2015- 2016 yıllarında Diyarbakır Yenişehir ilçesinde bulunan bir okulda ücretli öğretmenlik yaptığı tespit edildi. Ayrıca, S.Y.'nin terör örgütünü simgeleyen bez parçası önünde, örgüt mensuplarının giydiği kıyafetle ve elinde kalaşnikof tüfek ile çekilmiş fotoğrafları bulunduğu da ortaya çıktı. Polis gözaltına alındı Ekipler, Bağcılar Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda S.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye gönderilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.