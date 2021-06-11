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Terörist Karayılan böyle yalvardı: Müdahale edin!

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonlarıyla köşeye sıkıştıklarını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 14:16:00 - 2021-06-11 14:17:18

TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonlarıyla köşeye sıkışan ve son olarak Metina'da ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, yayınladığı videoyla hezimeti itiraf etti.

Bölgedeki gruplara 'Sessiz kalmayın' çağrısında bulunan Karayılan 'Bu söylediklerimin zayıflıkla ilgisi yok.

Durun artık. Bizi rahat bırakın. PKK saldırdı diyorlar. PKK ne zaman saldırmış' diye konuştu.

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