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Dünya Terörist İsrail'i besleyen ABD Başkanı Biden'dan 'Gazze' açıklaması
Dünya

Terörist İsrail'i besleyen ABD Başkanı Biden'dan 'Gazze' açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-07-13 10:04:00 -
Terörist İsrail'i besleyen ABD Başkanı Biden'dan 'Gazze' açıklaması

Terör devleti İsrail'i destek yağdıran ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekibim ilerleme kaydediyor ve ben de bu işi bitirmeye kararlıyım” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Haziran ayında kalıcı ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin 3 aşamalı bir ateşkes önerisi açıklamıştı. Biden'ın açıkladığı ateşkes planı; İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini, insani yardımların artırılmasını ve düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesini içeriyordu.

Biden dün yaptığı açıklamada planın hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edildiğine dikkat çekerek , "Altı hafta önce ateşkesin nasıl sağlanacağına ve rehinelerin eve nasıl getirileceğine dair kapsamlı bir çerçeve ortaya koydum. Hâlâ yapılması gereken işler var ve bunlar karmaşık konular ancak bu çerçeve hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edilmiş durumda. Ekibim ilerleme kaydediyor ve ben de bu işi bitirmeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.

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