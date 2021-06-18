Terörist İsrail'e kınama: Bu açık ihlal

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, terörist İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’da, aşırı sağcı Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşü"nde Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (SAV) hakaret etmesini protesto edenlere müdahale ederek 9 Filistinliyi yaralamasını "Mescid-i Aksa'nın kutsallığının ve orada namaz kılanların emniyetinin açık ihlali" olarak değerlendirdi.

Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'in başkenti Kudüs'te işgalci güç olarak bulunan terörist İsrail yönetiminden, Mescid-i Aksa'daki tarihi ve yasal statüko ile Kudüs Vakıflar İdaresinin yetkisine saygı göstermesini istedi.

Sözcü Fayiz, işgalci İsrail yönetiminden, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalmasını, saldırı ve ihlallerden vazgeçmesini talep etti.

Terörist İsrail polisinin, bugün Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (SAV) hakaretini protesto eden Filistinlilere “plastik mermi ve ses bombasıyla” müdahalesinde 9 Filistinli yaralanmıştı. Yaralılardan bazılarının darbedildiği ve 3 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran’da terörist İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı’nda "bayrak yürüyüşü" düzenlemiş, yürüyüş sırasında Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (SAV) hakaret etmişlerdi.