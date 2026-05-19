Belediye Başkanı deveden düştü, damadı havada yakaladı

Antalya, Kepez'de bu yıl ilki gerçekleştirilen 1. Varsak Kirmeç Festivali'ne davetli olarak katılan bölgenin tanınan siyasi isimlerinden eski Belediye Başkanı Hüseyin Ayanoğlu, etkinlik alanındaki develerden birinin üzerine çıktı. Deve üzerinde ayağa kalkarak alanı dolduran vatandaşlara seslenmek ve selamla konuşması yapmak isteyen Ayanoğlu, hayvanın ani bir hareketi üzerine sendelemeye başladı.

DAMAT ANINDA POZİSYON ALDI

Devenin üzerinde bir süre dengede kalmaya çalışan eski başkan, başarılı olamayarak metrelerce yükseklikten aşağıya doğru hızla düşmeye başladı. Kayınpederinin deveden dengesini kaybettiğini ilk andan itibaren fark eden damat Osman Kozanoğlu saniyeler içinde pozisyon alarak Ayanoğlu'nu havada yakalamayı başardı. Görüntülerin internete düşmesiyle birlikte olay, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok izlenen ve paylaşılan videolar arasına girdi.