Terörist İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı!
İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi, 4. Seviye uyarı yayınlayarak, Türkiye'deki vatandaşlarının ülkeyi bir an önce terk etmelerini istedi.
Terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki hastane saldırısının ardından Türk kamuoyunda büyük infial uyandı.
Vatandaşlar İstanbul ve Ankara’daki İsrail konsoloslukları önünde toplanma çağrısı yaptı.
Terör devletine yönelik tepkiler tazeyken, İsrail’den Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı geldi.
İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi, 4. Seviye uyarı yayınlayarak Türkiye'ye seyahat uyarısı yaptı ve Türkiye’de bulunan İsraillilere ülkeyi derhal terk etmelerini söyledi.
Dünya
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