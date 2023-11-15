Terörist İsrail'den katliamı aklamak için skandal paylaşım: Tepki yağdı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Tıp Merkezi'nin bir kısmına yönelik askeri operasyona başladığını duyurdu.

İsrail hastanede yaptığı katliamı aklamak için tıbbi malzeme yaptığını açıkladı.

MESAJA TEPKİ YAĞDI

İsrail ordu sözcüsü, X platformundaki Arapça paylaşımında baskını aklamak için Gazze'nin en büyük sağlık tesisine tıbbi ekipman, kuvöz ve bebek maması teslim ettiklerini yazdı.

Yardım paketlerinin olduğu iki fotoğraf paylaşan hesaba tepki yağdı İsrail askerlerinin hastaneye girerken Hamas üyeleriyle çatıştığını öne süren sözcü Avichay Adraee, Arapça konuşan İsrail sağlık ekiplerinin hastanede olduğunu da ekledi.

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