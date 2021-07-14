Terörist İsrail'den flaş iddia: Eğitim aldılar, bize saldıracaklar

İşgalci terörist İsrail'de yayın yapan bir televizyon kanalı, İranlı dalgıçların Malta Adası'nda eğitim aldığını ve daha sonra İsrail gemilerine saldırı düzenlemek için kullanabileceklerini öne sürdü.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde, 10 İranlı dalgıcın aylar önce Malta'da ünlü bir dalış kulübünde "kapalı devre dalış sistemleri" konusunda eğitim aldığı bilgisine yer verildi.

Söz konusu dalgıçların bu eğitimi, daha sonra İsrail gemilerine saldırı düzenlemek için kullanabilecekleri öne sürülen haberde, genellikle askeri dalgıçlar tarafından kullanılan bu sistemin, dalıcı tarafından soluk verilen gazı yenileyip tekrar solunabilir hale dönüştürerek, dalgıcın 6 saat su altında kalabilmesini sağladığı ve geleneksel oksijen tüplerine bir alternatif teşkil ettiği aktarıldı.

Eğitimin amacının, dalgıçlara baloncuk oluşturmadan veya düşman unsurlara maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmadan uzun süre suyun altında kalabilme yeteneği kazandırma olduğu kaydedilen haberde, İranlıların Malta'yı eğitim alanı olarak seçmesinde, modern dalış sistemleri geliştiren İtalya'ya yakın olması, şüphe uyandırmaması ve ulaşım kolaylığının etkili olduğuna işaret edildi.

Kanal, geneli İran Devrim Muhafızlarının deniz komandolarına mensup olan dalgıçların Malta'da aldığı eğitime ilişkin fotoğraflar yayınladı.

İran deniz komando birliğinin son derece profesyonel olduğu ve Rus savaş doktrinine dayandığı belirtilen haberde, birliğin yakın zamanda Basra Körfezi'ndeki ABD ve İngiliz savaş gemileriyle çatışmaların yanı sıra İsrail'e ait gemileri hedef alan bazı saldırılara katıldığı aktarıldı.

İranlı yetkililer henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

İran ve işgalci İsrail son zamanlarda Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'nda ticari kargo gemileri ve petrol tankerlerine karşılıklı saldırılar düzenlemişti.

Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyonu, Hint Okyanusu'nda işgalci İsrail'e ait bir ticari geminin saldırıya uğradığını ve gemide yangın çıktığını aktarmıştı.

İsrail sözde Savunma Bakanlığından adları açıklanmayan yetkililer, Haaretz gazetesine yaptıkları açıklamada, İsrailli iş insanına ait gemiye düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğuna inandıklarını ifade etmişti.

İşgalci İsrail, şubat ayında İran'ı Hint Okyanusu'nda İsrailli bir işadamı olan MV Helios Ray'e ait bir gemiyi hedef almakla suçlamış ancak Tahran saldırının sorumluluğunu reddetmişti.

Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, 12 Mart'ta işgalci İsrail'in 2019'dan beri Suriye'ye gitmekte olan ve çoğunlukla İran petrolü ve silahları taşıyan en az 12 gemiyi hedef aldığını belirten bir haber yayınlamıştı.