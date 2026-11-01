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Terörist İsrail yaralamıştı... Şehit düştü!

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Terörist İsrail yaralamıştı... Şehit düştü!

Terör rejimi İsrail'in, işgal altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde birkaç gün önce düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar Gazze Şeridi'nde can yakmaya devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail tanklarından birkaç gün önce Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin Masdar köyüne açılan ateş sonucu ağır yaralanan İbrahim Adil Said isimli Filistinli bu sabah hayatını kaybetti.

 

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Filistinlileri hedef almayı sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının dünkü açıklamasına göre, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1580 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 711 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 594'e, yaralı sayısı 175 bin 834'e ulaştı.

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