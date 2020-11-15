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Dünya Terörist İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu!
Dünya

Terörist İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu!

Terör devleti İsrail'e ait savaş uçakları ve tankların Gazze'nin doğusunu vurduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:51:00 -
Terörist İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu!

Terörist İsrail ordu kaynakları, Gazze'den Yahudi yerleşimlere füze atıldığını iddia ettikten sonra Gazze'nin doğusundaki yerleşimlere hava ve kara bombardımanı düzenledi.

Gece saatlerinde Gazze'den füze saldırısı düzenlendiğini iddia eden Siyonist İsrail ordu kaynakları, karşılık olarak Gazze'nin doğusunda Hamas'a ait askeri noktaların savaş helikopterleri ve tanklarla hedef alındığını açıkladı.

Terör devleti İsrail'e ait savaş uçakları da Refah kentindeki belli noktaları hedef aldı. İsrail tarafından düzenlenen hava ve kara bombardımanında ölen yada yaralı sayısına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordu güçleri tarafından dün gece saatlerinde yapılan açıklamada, Gazze'den yapılan füze atışları sonrasında 'Demir Kubbe' hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği ifade edilmişti.

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