Terörist İsrail rahat durmuyor! Şam Kapısı'nda oturan Filistinli gençlere saldırı

Terörist İsrail polisi, işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda oturan Filistinli gençlere saldırdı.

Filistinli gençler, fanatik Yahudilerin terörist İsrail polisi korumasında sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin ardından Kudüs'te yaşanan gerginlik sonrası Şam Kapısı'nda toplandı.

Akşam saatlerine doğru Şam Kapısı'nda toplanan Filistinli gençler, zaman zaman tekbirler getirdi, marşlar ve ezgiler söyledi.

Bir süre sonra terörist İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı.

Terörist işgalci İsrail polisi, Filistinli gençlere ses bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.

Bazı Filistinlileri darp eden İsrailli teröristler, birkaç kişiyi de gözaltına aldı.

Halen Şam Kapısı'nda gerginlik sürüyor.

Mescid-i Aksa'da yaşananlar

Sabah saatlerinden itibaren 1500'ü aşkın fanatik Yahudi, terörist İsrail polisi korumasında, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudilerin baskınlarına karşı tepki gösteren Filistinliler ile işgalci İsrail polisi arasında Harem-i Şerif'te olaylar yaşandı. Plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan terörist İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına almıştı.

Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin tüm kapılarına bariyerler kuran terörist İsrail polisi, ayrıca Harem-i Şerif'e 40 yaş altı Filistinlilerin girişine de izin vermemişti.