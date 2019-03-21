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Terörist İsrail polisinden Filistinlilere "Anneler Günü" yasağı

Terörist İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Anneler Günü'nü kutlama amacıyla düzenlenmek istenen kermese engel oldu.

21 Mart 2019 Perşembe 15:08
Terörist İsrail polisinden Filistinlilere "Anneler Günü" yasağı

Filistinli kadınlar, Selahaddin Caddesi üzerinde bulunan Fransız Kültür Merkezi'nde her yıl Filistin'de 21 Mart'ta kutlanan Anneler Günü dolayısıyla kermes düzenlemek istedi.

Kudüslü Kadınlar Derneği tarafından organize edilen ve el işi ürünlerin yer aldığı kermes İsrail polisince engellendi.

Kültür merkezinin kapısını kapattılar

Filistinli kadınları zorla dışarı çıkaran İsrail polisi, kültür merkezinin kapısını kapattı.

Polis, kültür merkezinin kapısına İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın aldığı yasaklama kararının yazılı olduğu belgeyi astı.

Söz konusu belgede kapatma kararına gerekçe olarak kermesin "Filistin yönetimi tarafından finanse edildiği" iddiası gösterildi.

Filistin'de her yıl 21 Mart'ta kutlanan Anneler Günü'ne geçen yıl Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ev sahipliği yapmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:08
  1. Filistinli kadınlar
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