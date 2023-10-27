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Dünya Terörist İsrail Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara saldırdı
Dünya

Terörist İsrail Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-10-27 14:09:00 -
Terörist İsrail Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara saldırdı

Terörist İsrailliler, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlara biber gazıyla saldırdı.

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve buradaki Mescid-i Aksa'ya yönelik baskılarını sürdürüyor. Eski Şehir bölgesinde güvenlik bariyerleri kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya girişlerde keyfi kontroller yapıyor. Öte yandan bölgeden gelen görüntülere göre, İsrail askerleri Cuma Namazı için toplanan gençlere müdahale etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Filistinli kaynaklar, İsrail polisinin, Aksa'ya Filistinli genç erkek ve kadınların girişini kısıtladığını, 60 yaş civarı Filistinlilerin girişine izin verdiğini aktardı.

Kudüs'te Cuma Namazı öncesi, İsrail askerleri Mescid-i Aksa'yı gençlere kapattı.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının da devam ettiği bildirildi.

Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik Yahudi örgütlerinin girişimleriyle 2003'ten bu yana polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyor.
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MESCID-I AKSA BIZIMDIR diyen ve kutsalliktan haberi olmayan ISTILACI-SOYKIRIMCI-ZALIM BOZGUNCU SIYONIST KATILLER ICIN YOLUN SONU....

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