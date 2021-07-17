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Dünya Terörist İsrail güçleri, barışçıl gösteriye saldırdı
Dünya

Terörist İsrail güçleri, barışçıl gösteriye saldırdı

Terörist İsrail güçleri, işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen barışçıl gösteriye saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 22:19:00 - 2021-07-17 22:20:30
Terörist İsrail güçleri, barışçıl gösteriye saldırdı

İşgalci terörist İsrail güçleri, Filistin'in başkenti Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen barışçıl gösteriye saldırdı.

Mahallede toplanan bir grup Filistinli, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinli ailelerin evlerinden zorla çıkarılma politikasını eleştiren pankartlar taşıdı. Göstericiler, söz konusu mahallelerin sakinlerine destek sloganları attı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, işgalci İsrail güçleri göstericilere ses bombasıyla müdahale etti. Ses bombalarından biri yaşlı bir kişinin sırtına isabet etti.

İşgalci İsrail yönetimi, uzun zamandır Şeyh Cerrah ve Batn el-Heva mahallelerinde çok sayıda Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkarıp buralara Yahudi yerleşimcileri yerleştirme planı yapıyor.

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