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Dünya Terörist İsrail büyük kalleşlik
Dünya

Terörist İsrail büyük kalleşlik

Yeniakit Publisher
2024-05-30 16:53:00 -
Terörist İsrail büyük kalleşlik

Terörist İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula hava saldırı düzenlediği öğrenildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nın bazı kısımlarından çekildiğini söyledi.

Ordunun çekilmesinin ardından Filistinlilerin kamptaki bir okula sığındığı, İsrail ordusunun da söz konusu okulu insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladığı aktarıldı.

Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu ifade edilirken, herhangi bir sayı belirtilmedi.

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Yorumlar

Murad

Abiler ümmeti 40gun 40 gece teheccud vakti gazze için Fetih suresi okumaya davet edebilirmisiniz..umulurki çok talep görür çok kişi hem burda hem orada kurtulur

Milyarlarca müslüman

Evet evet milyarlarca müslüman bakıyor seyrediyor zulme bakıyor masaya yumruğunu vurup bana bak İsrail diyemiyor neden acaba hiç düşündünüz mü
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