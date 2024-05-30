Terörist İsrail büyük kalleşlik
Terörist İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula hava saldırı düzenlediği öğrenildi.
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nın bazı kısımlarından çekildiğini söyledi.
Ordunun çekilmesinin ardından Filistinlilerin kamptaki bir okula sığındığı, İsrail ordusunun da söz konusu okulu insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladığı aktarıldı.
Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu ifade edilirken, herhangi bir sayı belirtilmedi.