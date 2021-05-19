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Dünya Terörist İsrail, bir çocuğu daha şehit etti!
Dünya

Terörist İsrail, bir çocuğu daha şehit etti!

Terörist İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 21:27:00 -
Terörist İsrail, bir çocuğu daha şehit etti!

Terörist İsrail'in savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusuna hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kız çocuğu şehit olurken, yaralananların da olduğu bildirildi.

İşgalci terörist İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki En-Nasr semti ile doğusundaki Ez-Zeytun semtine de hava saldırıları gerçekleştirdiği ve saldırılarda yaralananların olduğu belirtildi.

Terörist İsrail topçularının da Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya yoğun saldırılar gerçekleştirdiği gözlendi.

El-Mizan İnsan Hakları Derneği, katil sürüsü İsrail'in bugün Gazze'de hava saldırısı düzenlediği ev sayısının 18'e ulaştığını aktardı.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara karşılık, terörist işgalci İsrail'in Askalan, Ofakim ve Netivot kentlerine roketli saldırılar gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Terörist işgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nden İsrail'e 200 roket atıldığı belirtildi.

Açıklamada roketlerin çoğunun hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, terörist İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 64'ü çocuk 227 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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Yorumlar

deniz

İSRAİL FİLİSTİN HALKINA SOYKIRIM YAPIYOR BM TOPLANIP İŞGALCİ İSRAİLE YAPTIRIM KARARI ÇIKARSIN DİYECEM 5 Lİ ÇETE DE ONLARIN KÖPEĞİ OLMUŞ DÜNYA İZLİYOR BEBEK KATİLİNİ BOŞNAKLARA YAPILAN KATLİAMI DA İZLEDİ BM DSÖ SÜ İMF Sİ TOPU KOKUŞMUŞ KURUMLAR BATIK BİTİK NAZARIMDA ALLAH BELANI VERSİM BM 5 Lİ ÇETEYE ÇALIŞIYOR BİZ NE DİYORUZ DÜNYA 5 TEN BÜYÜKTÜR.....
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