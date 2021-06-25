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Terörist İsrail askerleri Filistinli bir genci daha yaraladı
Dünya Terörist İsrail askerleri Filistinli bir genci daha yaraladı
Dünya

Terörist İsrail askerleri Filistinli bir genci daha yaraladı

Terörist İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu bir genç yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 00:22:00 -
Terörist İsrail askerleri Filistinli bir genci daha yaraladı

Terörist İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere ateş açması neticesinde bir genç yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistinlilerin Nablus'un güneyindeki Beyta beldesi kırsalına yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurulmasına tepki amacıyla düzenlediği gösteriye işgalci İsrail askerleri müdahale etti.

Terörist İsrail askerlerinin açtığı ateşte bir genç omzundan vuruldu. Yaralı Filistinli, bölgedeki Rafidiyye Hastanesine kaldırıldı.

Göstericilerin işgalci İsrail güçlerine karşı yaptığı "gece karmaşası" adı verilen gösterileri sürdürdüğü aktarıldı.

Son haftalarda 4'ü Beyta beldesinde olmak üzere 5 Filistinli, terörist İsrail askerlerinin silahlarından çıkan gerçek mermilerle hayatını kaybetti.

Nablus'un Beyta beldesi yakınındaki Subeyh Tepesi'nde "Avitar" adlı yasa dışı Yahudi yerleşim karakolu inşa edilmişti.

Filistinliler buna tepki olarak zaman zaman gösteri düzenlerken, terörist İsrail ordusu Filistinlilere biber gazı ve plastik merminin yanı sıra gerçek mermiyle müdahale ediyor.

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