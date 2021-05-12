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Dünya Terörist İsrail askerleri, Filistin Kızılayı'nı engelledi!
Dünya

Terörist İsrail askerleri, Filistin Kızılayı'nı engelledi!

Terörist İsrail kuvvetleri, insanlık suçu işleyerek bombaladığı Filistin topraklarında, Filistin Kızılayı'nın yaralıya ulaşmasını engelledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 22:48:00 -

Terörist işgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları dün işgalci İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

haber7'nin haberine göre; bunun üzerine terörist İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Terörist İsrail kuvvetleri, insanlık suçu işleyerek bombaladığı Filistin topraklarında, Filistin Kızılayı'nın yaralıya ulaşmasını engelledi. İnsanlığa karşı bir suç daha işleyen terörist İsrail, Cenevre Sözleşmeleri'ni göstere göstere çiğniyor.

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