Terörist ilan edilip darp edilmişti! Kahraman çıktı

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale sırasında çevredeki halk tarafından terörist olmakla suçlanarak darp edilen Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman Yangınlarını Önleme Şube Müdürü Özkan Özbedel, "Alnımızın akıyla görevimizi yaptık, içimiz rahat. Vatandaşlarımızın bizi öyle tanımaları beni çok üzdü. Ben 25 yıllık meslek hayatımda hiçbir zaman vatanıma ihanet edecek bir şey yapmadım, şimdiden sonra da yapmam" dedi.

"Hiçbir zaman vatanıma ihanet edecek bir şey yapmadım"

İzmir'de çıkan orman yangınında elindeki pürmüzle karşı ateş metoduyla yangını kontrol atına almaya çalışan ve çevredeki halk tarafından terörist olmakla suçlanıp darp edilen OGM Orman Yangınlarını Önleme Şube Müdürü Özkan Özbedel, yaşananları anlattı.

Özbedel, sosyal medyada ormanı katleden terörist olarak itham edilmesinden çok rahatsız olduğunu belirterek, "Halkımız maalesef bize böyle kötü bir şeyi layık gördü, olsun canları sağ olsun. Ben tabii ki terörist değilim, 25 yıldır orman mühendisi olarak görev yapıyorum, orman yangınlarıyla mücadele için görev yapıyorum. Sadece İzmir'deki yangında değil, Türkiye'nin neresinde yangın varsa biz o yangınlara katıldık ve o yangınlarda öncelikle vatandaşımızın canını, malını, sonra ormanlarımızı kurtardık. Alnımızın akıyla görevimizi yaptık, içimiz rahat. Vatandaşlarımızın bizi öyle tanımaları beni çok üzdü. Ben 25 yıllık meslek hayatımda hiçbir zaman vatanıma ihanet edecek bir şey yapmadım, şimdiden sonra da yapmam. Benim görevim orman yangınlarıyla mücadele ve vatandaşımızın canını, malını kurtarmak. Görevimi yapmaya bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim" şeklinde konuştu.

"Canları sağ olsun"

Olay anını ve yaşananları anlatan Özbedel, "O yangındaki cephemiz çok genişti, yani çok geniş bir cephede mücadele ediyorduk. Aynı günün bir önceki gecesinde aynı köyün yukarı mahallesinde yine biz aynı yöntemle en az 50-60 tane köyün, hatta köy içerisindeki mezarlığın yanmasını aynı yöntemlerle engelledik. Yine o cepheyi kurtardıktan sonra başka cephelerde mücadele ederken bana orada bu yangının asfaltı geçerse çok daha sıkıntılı olacağı söylendi. Yerleşim yerlerini tehlikeye atarak çok daha büyüyeceği söylendi. Ben de o bölgeye gittiğimde o bölgedeki diğer teknik elemanlarla beraber Genel Müdürlüğümüzden aldığımız talimatla karşı ateş vererek aradaki yanıcı maddeyi azaltarak o yangını söndüreceğimizi planlı ve stratejik olarak belirledik. Bunu yaparken oradaki arkadaşların yanlış anlamasından dolayı veya farklı düşüncelerinden dolayı geldiler ve benim üzerime saldırdılar. Olsun canları sağ olsun, artık o dakikadan sonra ben yine yangınla mücadeleye devam ettim. Çok şükür yangına müdahale ettik, üzerimizi bile değiştirmeden buradayız" ifadelerini kullandı.

Darp etmeye çalıştılar

Olaylar esnasında darp edilmeye çalışıldığını dile getiren Özbedel sözlerine şöyle devam etti:

İttirdiler, darp etmeye çalıştılar, ellerinde sopalar ve farklı cisimler vardı. Ama ben onlara soğukkanlılıkla karşılık vermemeye çalıştım. O şekilde ortamdan uzaklaşarak olayı yatıştırdık. Gözaltına alınmadım, oradaki jandarma ekiplerine durumu izah ettim, onlar köylüleri yatıştırmak ve müdahale etmek için çok yönde hareket etti. Biz görevimize devam ettik. Olay sonrasında ben arkadaşların heyecanlarına ve sinirlerine dikkat ederek çok fazla yanlarına gitmek istemedim. Zaten biz farklı cephelere gittik ve olayın üzerinde fazla durmadık. Ancak tabii ki bu olay sosyal medyada yayıldıktan sonra özellikle eşim, kızlarım, annem ve babam çok endişe ettiler. Onların üzülmesi beni biraz üzdü işin açıkçası. Ama olsun biz vatanımızı, milletimizi seviyoruz, görevimize devam edeceğiz.

"Türkiye'de ormanımız var ki yangınımız oluyor"

İzmir'deki yangının son durumu hakkında bilgi veren OGM Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ise, "Türkiye'de ormanımız var ki yangınımız oluyor. İzmir'deki yangınımız Pazar günü öğlen saat 12.41 civarında başladı. 10 dakika içerisinde yangına müdahale edildi. Kulenin 1 kilometre kadar altında meydana geldi. 50 kilometrenin üzerinde bir rüzgar vardı. Dolayısıyla yangın bir anda büyüdü. Bu yangın öncesinde İzmir'de üç yangınımız vardı. Biz helikopterleri o yangından bu noktaya topladık. Enerjimiz parçalanmıştı ancak toparlandık. Yangın başlamadan öncede Milas'ta, Bodrum'da yangın başladı. Dolayısıyla bütün enerjilerimizi buralara yükledik 53'üncü saatte de yangını kontrol altına aldık. Şu anda sıkıntılı bir şey kalmadı ama arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor. Dışarıdan gelen helikopterleri de görev yerlerine gönderdik" ifadelerini kullandı.

"Yangınlarda uçakların pek faydası olmuyor"

Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bölgede yangın söndürme konusunda uçak sayısının yetersiz olması konusunda yaptığı açıklamayı değerlendiren Çelik, "Biz geçmiş yıllarda uçakları orman yangınlarını söndürmede kullanıyorduk. İşin içinde teknik personel olarak konuşuyorum yangınlarda uçakların pek faydası olmuyor. Bunun memleketimiz için fayda yarar ilişkisi içinde olması lazım. Ülkemizin arazileri çok engebeli ve dağlık. Her tarafta orman yolumuz yok. Dolayısıyla dağlık ve engebeli yerlerde helikopterler daha başarılı oluyor. Çünkü yangına 5'inci ve 7'inci dakikalarda çık dediğimiz, kalk dediğimiz anlarda kalkabiliyorlar. Bir yangın söndürme uçağının bazen 1 saatte iki, bazen 1 buçuk saatte iki sorti yapabiliyorlar. İkinci sortiyi zamanında yapamama durumları da vardı, biz bunları iyi biliyoruz. Bizim burada doğru ve güzel olan şeyleri yapmamız gerekiyor" dedi.

"İzmir yangınında kasıt olduğunu söyleyemeyiz"

İzmir'de çıkan yangının kasıtlı olmadığını söyleyen Çelik, güvenlik kuvvetlerinin de konuyu araştırdığını dile getirdi. Çelik, "Yangının başladığı gün birkaç yerde daha farklı farklı yangınlar vardı. O yangın devam ederken başka yerdeki yangınları da kontrol altına almamız gerekiyordu. İzmir yangınında kasıt olduğunu söyleyemeyiz. Güvenlik kuvvetleri bunları araştırırlar ve belirli bir şey bulunursa kamuoyuna açıklanır. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları sürüyor. Tahminimizce 500 hektarlık bir alanın yandığını, zarar gördüğünü düşünüyoruz" diye konuştu.

"Karşı ateş metodu başarılı oldu"

Yangınla mücadelede çeşitli metotların olduğunu söyleyen Çelik, İzmir'deki yangında görev alan Özkan Özbedel ve ekibinin karşı ateş metoduyla yangını kontrol altına aldığını ifade etti. Çelik, "Yangınla mücadelede, yangını söndürme konusunda metotlarımız vardır. Bu metotlar arasında doğrudan insan gücüyle müdahale etmek, havadan müdahale etmek, araç gereçle müdahale etmek gibi bir de bunun yanı sıra enerjisi çok büyüyen, risk teşkil eden, önünde yerleşim yeri olan, insanlarımızın mal ve can kaybına sebep olacak büyük enerji toplamış yangınlarda biz bu karşı metotları üst yönetimin kararıyla, uzman olan arkadaşlarımız uygular. Bu yangında da yangının önünde bulunan Kuyucak köyündeki insanlarımızın ve evlerimizin zarar görmemesi için karşı ateş yöntemini uygulamasına yönelik emir verildi. Özkan arkadaşımız da bu noktada karşı ateş uygulamasını yaptı ve başarılı oldu. Bunu yapmadan önce de bu noktada her türlü tedbir alındı. Şerit açıldı, araç gereçlerimiz yığıldı. Riski bertaraf etmek için ateşi ateşle söndürme metodu uygulandı. Bu sadece bizde değil bu dünyada birçok ülkede uygulanıyor. Biz bu metotla en son Göcek yangınında Göcek'i yanmaktan kurtardık. Özkan arkadaşımız bu işin uzmanı, onu götürdük, talimat verdik biz de yanındaydık. Özkan arkadaşımıza, darp olayının olmaması lazımdı. Keşke orada arkadaşımıza yardım etselerdi de daha önce yapılsaydı. Gecikilen her saniye bizim aleyhimize. Bir an önce karar verildi ve uygulandı. Ne amaçla darp edildi bunu bilemiyoruz. Herkese izah edilebilirdi ama son anda bu iş yapıldı o yüzden izah şansı olmamış olabilir. Dünya uyguluyor biz de uyguluyoruz" dedi.

"Kendisine saldıran insanların evlerini yanmaktan kurtardı"

Bölgede bulunan vatandaşların tepkisine rağmen işini layıkıyla yapan Özkan Özbedel ve ekibi sayesinde yangının önlendiğinin altını çizen Çelik, "Enerjisini toparlamış, büyümüş yangınlar çok büyük bir tehlikeyle gelirken önündeki yanıcı maddeyi yakarak temizlememiz lazım. Yani yanıcı maddeleri uzaklaştırmamız lazım. Bunu da o anda dozerle, iş makinesiyle yapmak mümkün değil. O zaman o yanıcı maddeyi küçük alanda yakarak karşı ateş veriyorsun. Büyük enerji, küçük enerjiyi çekeceğinden dolayı rüzgar da hafifleyecektir ve yangın yangını gördüğü anda enerjisini kaybedip zayıflayacaktır. Biz bu noktada gerekli müdahaleyi yaparız. Özkan Bey'i tebrik ediyoruz. Ekibiyle birlikte güzel bir çalışma yaptı ve evleri yanmaktan kurtardı. Özkan arkadaşımız, kendisine saldıran insanların evlerini yanmaktan kurtardı" şeklinde konuştu.