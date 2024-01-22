Terörist eşinden İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı sinyali

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, uygun görülmesi durumunda DEM Parti'nin İstanbul adayı olmayı düşünebileceğini belirtti.

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, İBB Başkanı İmamoğlu ve AK Parti'nin adayı Murat Kurum arasında kıyasıya bir rekabetin yaşanacağı İstanbul'da DEM Parti'nin hamlesi merak ediliyor.

Başak Demirtaş: DEM Parti uygun görürse İstanbul adaylığını düşünebilirim

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul adayı olacağı bir süredir dile getiriliyordu. Bu iddialar Başak Demirtaş'a soruldu.

Artı Gerçek'ten İrfan Aktan'a konuşan Başak Demirtaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Demirtaş ayrıca "Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz" dedi.



