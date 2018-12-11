0553 313 94 23

Terörist cenazesinde propaganda yaptılar! Cezaları belli oldu

Eskişehir'de, terör örgütü DHKP/C propagandası yapan 11 kişi hakkında karar verildi.

11 Aralık 2018 Salı 14:19
Terörist cenazesinde propaganda yaptılar! Cezaları belli oldu

Eskişehir'de, terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 11 sanığa hapis cezası verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında başka suçlar gerekçesiyle tutuklu olan 5 sanık ve tutuksuz 6 sanık ile avukatları hazır bulundu. Savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, B.K., C.E., A.G., D.K., A.K., C.A., E.K., E.K., M.V., F.E. ve U.İ.’nin "Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKPC) lehine propaganda yaptıklarına karar vererek, sanıklara 10 ay ila 1 yıl arasında değişen hapis cezası verdi.

Olay

Olay 2016 yılının Mart ayında gerçekleşmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait resmi otobüse DHKPC üyeleri tarafından el bombalı ve silahlı saldırı eylemi gerçekleştirilmiş, ardından düzenlenen operasyonda içlerinde Çiğdem Yakşi'nin de bulunduğu terör örgütü üyeleri ölü ele geçirilmişti. Çiğdem Yakşi'nin cenazesi Eskişehir'de ikamet eden ailesi tarafından Eskişehir Asri Mezarlığına defnedilmişti. Ailesinin düzenlediği cenaze töreni esnasında bir grubun terör örgütü lehine slogan atıp halay çekmesi sebebiyle 11 kişi Eskişehir Emniyeti tarafından gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:19
  1. İstanbul
  2. DHKP-C
  3. Eskişehir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları kim 2019?
    1. AK Parti Gümüşhane ilçe belediye..
    2. Beşiktaş'ta Malmö maçı hazırlıkları
    3. Rusya'dan ABD'ye flaş çağrı! 'Hazırız'
    4. GollerCepte'nin en popüler golünü..
    5. Denizlispor'un zirve hedefi
    6. Hatay'daki "özel güvenlik bölgesi"..
    7. Avrupa Konseyinden Yunanistan'a AİHM..
    8. Avuç içimiz tabanımız sağlık..
    9. Sarı Yelekliler ikna olmadı! Yine..
    10. DAEŞ'ten temizlenen Musul'un yeniden..
    11. "Şirketler anlaşmasız Brexit'e..
    12. "Mevlana'ya göre insanın en önemli..
    13. Tekirdağ'da aranan şahıs yakalandı
    14. CHP'nin otobüs sistemi rotayı şaşırdı!
    15. Ümraniye'den İstanbul Havalimanına..
    16. Gala Modern 2018'in ana sponsoru Ege..
    17. İngiltere'de işsizlik oranı değişmedi
    18. Yahudi yerleşimcilerden Abbas’ı..
    19. 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı
    20. Islak mendil, renkli peçete ve kağıt..
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var