Terörist cenazesinde propaganda yaptılar! Cezaları belli oldu

Eskişehir'de, terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 11 sanığa hapis cezası verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında başka suçlar gerekçesiyle tutuklu olan 5 sanık ve tutuksuz 6 sanık ile avukatları hazır bulundu. Savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, B.K., C.E., A.G., D.K., A.K., C.A., E.K., E.K., M.V., F.E. ve U.İ.’nin "Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKPC) lehine propaganda yaptıklarına karar vererek, sanıklara 10 ay ila 1 yıl arasında değişen hapis cezası verdi.

Olay

Olay 2016 yılının Mart ayında gerçekleşmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait resmi otobüse DHKPC üyeleri tarafından el bombalı ve silahlı saldırı eylemi gerçekleştirilmiş, ardından düzenlenen operasyonda içlerinde Çiğdem Yakşi'nin de bulunduğu terör örgütü üyeleri ölü ele geçirilmişti. Çiğdem Yakşi'nin cenazesi Eskişehir'de ikamet eden ailesi tarafından Eskişehir Asri Mezarlığına defnedilmişti. Ailesinin düzenlediği cenaze töreni esnasında bir grubun terör örgütü lehine slogan atıp halay çekmesi sebebiyle 11 kişi Eskişehir Emniyeti tarafından gözaltına alınmıştı.