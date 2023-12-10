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Gündem Terörist başı Netanyahu’dan Putin’e: Rahatsızız!
Gündem

Terörist başı Netanyahu’dan Putin’e: Rahatsızız!

Yeniakit Publisher
2023-12-10 18:18:00 -
Terörist başı Netanyahu’dan Putin’e: Rahatsızız!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun görüşmede Putin’e Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer mecralarda Rusya’nın İsrail'e karşı olan tutumundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Gazze Şeridi’ndeki son durumu ele aldı. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, “Görüşmede, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki kritik durum, özellikle de Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum ele alındı” ifadeleri kullanılarak, Putin’in Netanyahu’ya Rusya’nın sivillerin acılarını hafifletmek ve çatışmayı durdurmak için mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu aktardığı belirtildi.
Açıklamada, “Ayrıca taraflar, Rus vatandaşlarının ve ailelerinin tahliyesinin yanı sıra Gazze'de tutulan İsraillilerin serbest bırakılması konusunda daha fazla işbirliğine karşılıklı ilgi duyduklarını ifade ettiler. Vladimir Putin ve Binyamin Netanyahu temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı” denildi.
İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Netanyahu, görüşmede, Putin’e Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer mecralarda Rusya’nın İsrail'e karşı olan tutumundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği belirtilerek, “Başbakan Netanyahu Rusya ve İran arasındaki tehlikeli işbirliğini sert bir dille eleştirdi” denildi.
Görüşmede, Netanyahu’nun İsrail'in tüm esirleri serbest bırakmak için diplomatik ve askeri tüm araçları kullanacağını ifade ettiği aktarılan açıklamada, “Başbakan ayrıca Rusya'dan esirlerin ziyaret edilmesi ve ilaçlarının ulaştırılması konusunda Kızılhaç'a baskı yapmasını talep etti” denildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde 8 Aralık’ta yapılan oylamada Rusya, Gazze Şeridi’nde acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısına destek vermişti.

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