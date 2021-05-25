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Siyaset Teröre ses çıkarmayanlar fitnede birleşti!
Siyaset

Teröre ses çıkarmayanlar fitnede birleşti!

Terör örgütlerini kınamak için TBMM’de gerçekleşen birçok ortak bildiri kararlarına imza atmayan HDP, Türkiye’ye karşı dış güçlerin yürüttüğü operasyonlara ses çıkarmayan, Türkiye’nin millet lehine attığı her adıma karşı çıkan Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ile ortak bildiri yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 13:14:00 -
Teröre ses çıkarmayanlar fitnede birleşti!

 YENİ AKİT / ANKARA 

Terör örgütlerini kınamayan, Türkiye’nin millet lehine gerçekleştirdiği her projeye karşı çıkan ve TBMM’deki ortak bildirilerin bir çoğuna katılmayan HDP, EMEP, Halkevleri, Sol Parti, TİP, TKP ve TÖP ile birlikte son günlerde yaşanan gelişmelerle alakalı, ortak açıklama yaptı.

Terör ifşalarını unutmuş olmalılar

Bebek katili terör örgütü PKK ile yüzlerce ifşası bulunan HDP, terör örgütü DHKP-C üyesini milletvekili danışmanı yapan Türkiye İşçi Partisi ile Emek Partisi, Halkevleri, Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi, son günlerde Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan gelişmelerle alakalı ortak açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada son günlerdeki gelişmelerin ‘İfşa’ olduğu nitelendirilirken, “Siyasi cinayetlerden dünyanın her tarafına uzanan uyuşturucu ve benzeri kirli ticaret ağlarına, telaffuzu güç rakamlara ulaşan yolsuzluk çarkına ilişkin ifşalar, bu ifşalar karşısında söylenen yalanlar, suskunlukla geçiştirme ve üzerini örtme çabaları devletin kurumlarıyla içinde, hatta merkezinde bulunduğu bir suç örgütlenmesiyle karşı karşıya olduğumuzu tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır” ifadeleri yer aldı.

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