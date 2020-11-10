“Teröre karşı İmam Enstitüsü Kurulsun”

Münübe Yılmaz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa'da terror saldırılarının durdurulması için imamların yetiştirileceği bir enstitünün kurulması gerektiğini söyledi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile Viyana’da biraraya gelen AB Konseyi Başkanı Michel, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Michel, terörle mücadelede güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi gerektiğini aktararak, özellikle istihbarat akışının hızlı ve sürekli olmasının önemine vurgu yaptı. Dijital platformlarda etkili olan terör yanlısı içeriklere dikkat çeken Michel. terörist içeriklerin ınternet ortamından kaldırılması için yeni düzenlemelerin getirilmesi gerektiğini, Avrupa Parlamentosunun bu konuda çalışmalar yaptığını dile getirdi. Şiddet ve nefret söylemlerinin terörün zemin bulmasında belirleyici bir rol oynadığını kaydeden Michel, "Benim düşünceme göre, imamların yetiştirilmesi için Avrupa'da bir enstitünün kurulması görüşünün tartışılması büyük önem arz ediyor. Böylelikle topluma verilecek açık görüşlülük ve hoşgörü mesajları bu imamlar yoluyla aktarılabilir." dedi. Avusturya Başbakanı Kurz ise, "siyasal İslamla" mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ve güvenlik açısından AB dış sınırlarının korunmasının önemini belirtti.