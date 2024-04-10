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Gündem Teröre geçit yok! 6 ilde dev operasyon
Gündem

Teröre geçit yok! 6 ilde dev operasyon

Yeniakit Publisher
2024-04-10 18:50:00 - 2024-04-10 18:56:33
Teröre geçit yok! 6 ilde dev operasyon

İçişleri Bakanlığı 6 ilde bölücü terör örgütlerine yönelik eş zamanlı icra edilen ‘Bozdoğan-24’ operasyonları kapsamında 15 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları söyledi:

“6 İlde Bölücü Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Bozdoğan-24’ operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Kırklareli ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarında şüphelilerin; terör örgütü adına lastik yakıp, molotof atarak trafiği kapatmaya çalıştıkları, bölücü terör örgütünün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, terör örgütünü övücü mahiyette slogan attıkları, bölücü terör örgütünün yurt dışında düzenlenen eylem ve etkinliklerine katıldıkları, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranmaya kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu.”

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