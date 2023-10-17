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Gündem Terörden temizlendi, Fransa'dan geldiler: Cudi Dağı'nda 30 yıl sonra ilk ayin
Gündem

Terörden temizlendi, Fransa'dan geldiler: Cudi Dağı'nda 30 yıl sonra ilk ayin

Yeniakit Publisher
2023-10-17 18:31:00 -
Terörden temizlendi, Fransa'dan geldiler: Cudi Dağı'nda 30 yıl sonra ilk ayin

Silopi ilçesine bağlı Kösreli ve Aksu köylerinde yaşayan Asuriler, 1990’lı yıllarda terör olayları nedeniyle köylerini boşaltmak zorunda kaldı. Fransa başta olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç eden 90 kişilik Asuri grubu, Cudi Dağı eteklerindeki Aksu ve Kösreli köyüne ziyarette bulundu.

 

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli ve Aksu köylerinde yaşayan Asuriler, 1990’lı yıllarda terör olayları nedeniyle Fransa ya göç etti. 90 kişilik Asuri grubu, huzur ve güven ortamının sağlandığı Cudi Dağı eteklerindeki köylerine gelerek ayin yaptı.
Silopi ilçesine bağlı Kösreli ve Aksu köylerinde yaşayan Asuriler, 1990’lı yıllarda terör olayları nedeniyle köylerini boşaltmak zorunda kaldı. Fransa başta olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç eden 90 kişilik Asuri grubu, Cudi Dağı eteklerindeki Aksu ve Kösreli köyüne ziyarette bulundu.
 

Köylerinde bulunan mezarlıkları ziyaret ederek dua eden grup, daha sonra ayin törenine katıldı. İlahiler okunduktan sonra katılımcılara kutsanmış ekmek ikramında bulunuldu.
Türkiye Keldani Cemaati Diyarbakır Başepiskoposu Sabri Anar, ayin sonrası yaptığı konuşmasında, takriben 30 seneden sonra buraya ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.
Çok eski bir köyleri olduğunu belirten Anar, "Buradan pek çok din adamı çıkmıştır ve bu köyden diğer doğu köylerimize bu din adamları gidip hizmet yapıyorlardı. Bugün buraya gelmekten çok mutluyuz. Özellikle bize bu ziyareti sağlayan hükümetimiz, emniyetimiz, polislerimize çok teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde bu ziyareti Fransa’dan gelen yüz kişilik ekip ve buradan gelenlere bu ziyareti gerçekleştirebildik. 30 yıldan sonra bu ayini gerçekleştirebildik” dedi.
Aksu Köyü Muhtarı Pitrus Karatay, şu anda 150 kişinin bulunduğunu dile getirerek, "Gerçekten bu bizim için bir gururdur. İnşallah başlangıçtır. Gayemiz sürekli bir şekilde böyle grupları memlekete getirmek. Onların burada iyi bir vakit geçirmelerini sağlamaktır. Özellikle çevremizdeki insanlarımız güvenlik güçleri, çevremiz hepsine çok teşekkür ederiz. Katkı sundular. Gereken ilgiyi gösterdiler. O bakımdan da biz memnunuz ve mutlu olduk” diye konuştu.
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