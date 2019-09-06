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Terör yanlısı ajansın yalanı ortaya çıktı

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere kumanya dağıtan gençleri "polis" diye tanıtan terör örgütüne yakın ajansın haberinin gerçeği yansıtmadığı belirlendi- Polis diye gösterilen gençlerin Diyarbakır'da bir sivil toplum kuruluşunun üyesi olduğu anlaşıldı- Anda Kardeşe Vefa Derneği Diyarbakır İl Temsilcisi Murat Yaşa:- "Bu annelere kim elinden nasıl geliyorsa destek olmalıdır, yalnız bırakmamalıdır. Kimi çayını alıp gelsin kimi selamını getirsin. Bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgidir. Biz bu anlamda buradayız. Dün de buradaydık"

06 Eylül 2019 Cuma 15:54
Terör yanlısı ajansın yalanı ortaya çıktı

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere kumanya dağıtan gençleri "polis" diye tanıtan terör örgütüne yakın ajansın haberinin gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Annelere, destek amacıyla dün gençler tarafından yapılan kumanya yardımı, terör örgütüne yakın bir haber ajansı tarafından "yemek servisini polis yapıyor" başlığıyla servis edildi.

Yapılan haberin gerçeği yansıtmadığı, yemek servisinin, Anda Kardeşe Vefa Derneği Diyarbakır İl Temsilciliğine üye gençler tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Bugün de acılı annelere kumanya dağıtan Anda Kardeşe Vefa Derneği Diyarbakır İl Temsilcisi Murat Yaşa, gazetecilere yaptığı açıklamada, habere tepki göstererek, yardım çalışmalarında bulunan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını, burada yüreği yangın yerine dönmüş annelerin, dünyanın en masum talebinde bulunduklarını söyledi.

Annelerin evlatlarına kavuşmayı arzu ettiğini, bir evladın, en çok anne ve babanın hakkı olduğunu dile getiren Yaşa, bu masum talebin bile farklı söylemlere yol açtığını belirtti.

"Bizim HDP'den beklediğimiz bugüne kadar kadın, yaşam, özgürlük söylemleri vardı. Bugün kadınlar burada. Bunlar yaşam hakkı için burada. Öz hakları olan evlatlarına kavuşmayı istiyorlar." diyen Yaşa, dün bu ailelerin yanında olduklarını, bugün de yarın da yanlarında olacaklarını kaydetti.

- "Kalbimiz ve bedenimizle bu haklı direnişin yanındayız"

Mazlumun ihtiyaç duyduğu yerde olduklarını ifade eden Yaşa, şöyle konuştu:

"Biz Kürt'üz, Diyarbakırlıyız. Biz Türklerle kardeşiz. Bütün vicdan sahibi insanlara buradan sesleniyorum. Bu bir reklam ve şov işi değil. Burada yüreği yanan anneler var. Bu annelere kim elinden nasıl geliyorsa destek olmalıdır, yalnız bırakmamalıdır. Kimi çayını alıp gelsin, kimi selamını getirsin. Bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgidir. Biz bu anlamda buradayız. Dün de buradaydık. Farklı anlamlara yol açılmış dün, farklı kişilerin yardım ettiğini, planlı olduğunu, buna benzer açıklamalar... HDP ve bileşenlerinde onlara yakın ajanslarda buna dair haberler yapılmış. Hayır, biz Diyarbakır insanıyız. Kürt'üz. Bu memleketi, vatanını seven Türk'ü ve bayrağını seven gençler olarak annelerin yanında destekçi olarak bulunmaktayız. Bu bizim öz kendi irademizdir. Diyarbakır'da bu vatana bağlı, Türk ve Kürt'ün beraber yaşam hakkını savunan, kardeşçe yaşamayı savunan binlerce genci var. Kimsenin bizi yönlendirmesine gerek yok, kimsenin bize emir vermesine gerek yok. Vicdanımızdan dolayı buradayız. Bundan sonra da burada olacağız."

Yaşa, "Burada annelerin sinir uçlarıyla oynanmakta. Kah gülerek kah 'birilerinin oyuncusunuz' diyerek annelerin sinir uçlarıyla oynanıyor. Bizler burada hem annelerin çayıyız hem yemeğiyiz hem kardeşiz. Bu anlamda yardımcı oluyoruz. Kalbimiz ve bedenimizle bu haklı direnişin yanındayız." ifadelerini kullandı.

- Hacire annenin çocuğuyla röportaj yapmışlardı

Bu arada söz konusu haberi yapan terör örgütüne yakın ajans, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın oğlu Mehmet Akar'la röportaj yapmış, Akar bu röportajda dağa kaçırılmadığını zorla evlendirilmek istendiği için evden kaçtığını öne sürmüştü.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:54
  1. Diyarbakır

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