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Terör yandaşı CHP'lilere böyle fırça attı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, partisinin Londra'da düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda terör örgütü PKK/YPG yandaşı bir kişinin "Türk askeri katliam yapıyor", "ABD gibi CHP'de bize ihanet etti", "HDP sayesinde İstanbul Adana Mersin'i aldınız", "İktidar için bize mahkumsunuz" şeklinde CHP'li Öztrak'a fırça attığı görüldü.

20 Ekim 2019 Pazar 01:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, partisinin Londra'da düzenlediği toplantıya katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın konuşulduğu toplantıda büyük bir skandal yaşandı.

Terör örgütü PKK yandaşı bir kişi, ''T.C.katliam yapıyor sizde destekliyorsunuz", "ABD gibi CHP de bize ihanet etti", "HDP sayesinde İstanbul Adana Mersin'i aldınız", "Ama unutmayın iktidar için bize mahkumsunuz" diyerek askerimize ve Türkiye'ye hakaret içeren sözler sarf edip, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Faik Öztrak'a fırça attı.

CHP'liler çıt çıkaramadı

Kahraman Türk askerine hakaret içeren sözler karşısında, CHP'li Faik Öztrak da dahil hiçbir CHP'li tek kelime dahi cevap veremedi.

Sosyal medyadan tepki yağdı

PKK yandaşının CHP'lilere fırça çekmesi sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları CHP'nin aciz kaldığı bu duruma tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları;

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 01:29
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Adana
  4. CHP
  5. PKK
  6. Faik Öztrak
  7. ABD
  8. Türk Silahlı Kuvvetleri
  9. Suriye
  10. Barış Pınarı Harekatı
  11. Kemal Kılıçdaroğlu

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