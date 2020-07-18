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Aktüel

Terör ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele edecek tim Giresun'dan dualarla uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 14:15:04 -
Terör ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele edecek tim Giresun'dan dualarla uğurlandı

GİRESUN (AA) - Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, terör ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele için görev yerleri olan Van'a dualarla uğurlandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde, uğurlama öncesinde kurban kesildi, güvenlik güçleri için dualar edildi.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, özel harekat polislerine yönelik bir konuşma yaptı.

Görev arkadaşları ve aileleriyle vedalaşan özel harekat polisleri, Van'a gitmek üzere yola çıktı.

Özel harekat polisleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve terör örgütünün eylem/faaliyetlerinin önlenmesi için görev yapacak.

Uğurlamaya İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile şube müdürleri de katıldı.




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