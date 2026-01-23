Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"

Hafızalardan silinmeyen o küstah açıklamalarda; Figen Yüksekdağ "Biz sırtımızı PKK’ya, YPG’ye dayıyoruz" diyerek terör sevici olduğunu ilan etmiş, Selahattin Demirtaş ise TSK’nın operasyonlarını hedef alarak "PYD geçecek, sen de suyun bu tarafından mal mal bakacaksın" hezeyanında bulunmuştu.

Sırtını dayadıkları dağlar başlarına yıkıldı!

Yapay zeka ile hazırlanan videoda, bu iki ismin bugün geldiği nokta şu ironik diyalogla özetlendi:

Figen Yüksekdağ: "Ne oluyor Selahattin? Sırtımızı dayadıklarımız nerede?"

"Ne oluyor Selahattin? Sırtımızı dayadıklarımız nerede?" Selahattin Demirtaş: "Hepsinin içinden geçiyorlar Figen... Biz de mal mal bakıyoruz!"

"Hepsinin içinden geçiyorlar Figen... Biz de mal mal bakıyoruz!"

Devletin çelik yumruğu terörü ezdi geçti

Hazırlanan video, Türkiyenin desteği ve Suriye Ordusu’nun PKK, YPG ve diğer terör unsurlarına karşı kazandığı kesin zaferi sembolize ediyor. Emperyalistlerin maşalığını yaparak bölücülük hayalleri kuranların, devletin çelik yumruğu karşısında nasıl çaresiz kaldıkları ve sadece "bakmakla" yetindikleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Yapay zekanın en haklı kullanımı" olarak yorumlandı.

Milli şuurdan kaçamadılar

Görüntülerde, bir zamanlar Türkiye’nin bekasına kastedenlerin bugün düştüğü komik ve zelil durum gözler önüne serilirken, binlerce vatandaş "Sırtınızı dayadığınız o dağlar artık yok, Türk devletinin gücü var!" diyerek tepkisini dile getirdi.