  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terör suçluları tek tek alınıyor! HDP’li eski Milletvekili yakalandı
Gündem

Terör suçluları tek tek alınıyor! HDP’li eski Milletvekili yakalandı

Terör soruşturması kapsamında yakalanan 14 şüpheli arasında bulunan Halkların Demokratik Partisi’nin Siirt eski Milletvekili Hatice Kocaman göz altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:57:00 - 2020-09-30 13:10:49
Terör suçluları tek tek alınıyor! HDP’li eski Milletvekili yakalandı

Diyarbakirda terör sorusturmasi kapsaminda devam eden operasyonlarda aralarında HDP Siirt eski Milletvekili Hatice Kocaman'ın da bulunduğu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK’ın sözde “yasama organı” konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) delge ve yapı adına eylem organizasyonlarda bulundukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında haklarında tutuklama kararı çıkartılan 17 şüphelinin adreslerinde de arama yapıldı. HDP eski Milletvekili Hatice Kocaman yakalandı.

Diğer 3 şüphelinin de arama çalışmaları devam ediyor.

Operasyonda 35 fişek ve av tüfeği  hakkında toplatma kararı bulunan kitaplar, dokümanlar ve flaş bellek ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esra Erol'da, Arıza, Yasak Elma, Yeni Hayat, Tv8, Tele 1... RTÜK rezalete sessiz kalmadı!
Gündem

Esra Erol'da, Arıza, Yasak Elma, Yeni Hayat, Tv8, Tele 1... RTÜK rezalete sessiz kalmadı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Eylül Çarşamba günü yeni yayın dönemine ilişkin gelen şikayetleri değerlendirmek üzere toplanacak...
Türkiye dünyaya duyurdu: Ateşkesi ihlal ettiler
Gündem

Türkiye dünyaya duyurdu: Ateşkesi ihlal ettiler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekil..
o ilimizin valisi koronavirüse yakalandı
Gündem

o ilimizin valisi koronavirüse yakalandı

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Vali Yardımcısı aynı zamanda Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü’nün yeni tip koronavirüs testlerinin p..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay