Terör suçluları tek tek alınıyor! HDP’li eski Milletvekili yakalandı
Terör soruşturması kapsamında yakalanan 14 şüpheli arasında bulunan Halkların Demokratik Partisi’nin Siirt eski Milletvekili Hatice Kocaman göz altına alındı.
Diyarbakirda terör sorusturmasi kapsaminda devam eden operasyonlarda aralarında HDP Siirt eski Milletvekili Hatice Kocaman'ın da bulunduğu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK’ın sözde “yasama organı” konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) delge ve yapı adına eylem organizasyonlarda bulundukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında haklarında tutuklama kararı çıkartılan 17 şüphelinin adreslerinde de arama yapıldı. HDP eski Milletvekili Hatice Kocaman yakalandı.
Diğer 3 şüphelinin de arama çalışmaları devam ediyor.
Operasyonda 35 fişek ve av tüfeği hakkında toplatma kararı bulunan kitaplar, dokümanlar ve flaş bellek ele geçirildi.