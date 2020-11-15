Terör soruşturması! HDP Pazarcık Başkanı Kızıler, gözaltına alındı
Kahramanmaraş Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen PKK/KCK yapılanmasına yönelik terör soruşturması kapsamında PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla HDP İlçe Başkanı Naci Kızıler (33) Memişkahya köyündeki ikametine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Kızıler'in ikametinde ve HDP İlçe Başkanlığı'nda yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kızıler, adliyeye sevk edildi.