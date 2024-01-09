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Gündem Terör sevicileri yasta! Annesi öldü diye teröriste taziyede bulundular
Gündem

Terör sevicileri yasta! Annesi öldü diye teröriste taziyede bulundular

Yeniakit Publisher
2024-01-09 11:48:00 -
Terör sevicileri yasta! Annesi öldü diye teröriste taziyede bulundular

Kundaktaki bebeklere kurşun sıktıran, çocuk-kadın demeden on binlerce sivili katleden eli kanlı terör örgütü PKK’nın elebaşı Murat Karayılan’ın annesinin ölümü üzerine, terör partisinin uzantılarından ard arda başsağlığı mesajları geldi.

HABER MERKEZİ

Kundaktaki bebeklere kurşun sıkacak kadar alçaklaşan ve çocuk-kadın demeden on binlerce sivili katleden eli kanlı terör örgütü PKK’nın elebaşı Murat Karayılan’ın annesi öldü. Kandil’in siyasi uzantısı DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan, PKK elebaşlarından Karayılan’ın üvey annesi Hadle Karayılan’ın öldüğünü duyurdu. Öcalan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birecik Belediyesi meclis üyemiz Bozan Karayılan’ın annesi Hadle Karayılan vefat etmiştir. Sayın Karayılan ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” diyerek, teröristbaşı Karayılan’ı gizlemeye çalıştı. Bu arada, Ömer Öcalan’ın paylaşımına kamuoyundan tepki yağdı.

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Yorumlar

Ateşiniz bol olsun

Ateşleri bol olsun CHDPKK lilerin

Fani

Ölüm bu ya hesabı ALLAH AZZE VE CELL ye varmış yani bu insan bir Müslüman olmazmı Hz Nuh as oğlu iman etmedi Hz Muhammed SAV amcaları iman etmedi Hz Lut as eşi iman etmedi kişi amelî ile baş başa olacak o kadar
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