Terör sevicileri yasta! Annesi öldü diye teröriste taziyede bulundular
Kundaktaki bebeklere kurşun sıktıran, çocuk-kadın demeden on binlerce sivili katleden eli kanlı terör örgütü PKK’nın elebaşı Murat Karayılan’ın annesinin ölümü üzerine, terör partisinin uzantılarından ard arda başsağlığı mesajları geldi.
HABER MERKEZİ
Kundaktaki bebeklere kurşun sıkacak kadar alçaklaşan ve çocuk-kadın demeden on binlerce sivili katleden eli kanlı terör örgütü PKK’nın elebaşı Murat Karayılan’ın annesi öldü. Kandil’in siyasi uzantısı DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan, PKK elebaşlarından Karayılan’ın üvey annesi Hadle Karayılan’ın öldüğünü duyurdu. Öcalan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birecik Belediyesi meclis üyemiz Bozan Karayılan’ın annesi Hadle Karayılan vefat etmiştir. Sayın Karayılan ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” diyerek, teröristbaşı Karayılan’ı gizlemeye çalıştı. Bu arada, Ömer Öcalan’ın paylaşımına kamuoyundan tepki yağdı.