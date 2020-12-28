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Gündem Terör seviciler İBB bünyesinde toplandı! Teröristlere selam gönderen kadın da kadroya alınmış
Gündem

Terör seviciler İBB bünyesinde toplandı! Teröristlere selam gönderen kadın da kadroya alınmış

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden alçaklara güzelleme yapan Tayfun Zorlu'dan sonra sosyal medya hesabından teröristlere selam gönderen Beyza Yavuz adlı kadının da İBB kadrosunda işe alındığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 19:29:00 - 2020-12-28 19:42:24
Terör seviciler İBB bünyesinde toplandı! Teröristlere selam gönderen kadın da kadroya alınmış

Terör örgütü DHKP-C mensuplarınca makam odasında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın katillerine övgüler düzen CHP Zeytinburnu Gençlik Örgütü’nün eski başkanına İBB iştiraki şirkette iş verildiği ortaya çıkmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun, DHKP-C'lileri öven Tayfun Zorlu'dan sonra Demirtaş'ın ilk romanında konu edindiği teröristlere sosyal medya hesabından selam gönderen Beyza Yavuz'u da İBB bünyesinde işe aldığı ortaya çıktı.

Alçaklara skandal destek!

CHP Zeytinburnu Gençlik Örgütü’nün eski Başkanı Tayfun Zorlu, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden alçaklara, "Dün Mahir’i ananlar, selam yollayanlar bugün öldürülenlere terörist diyemez. Kızıldere’de ve Çağlayan’da aranan adalet elbet sağlanacak." mesajı ile güzelleme yapmıştı. Açıkça teröristlere destek veren Zorlu'nun İBB bünyesinde kadrolu olarak işe alındığı ortaya çıkarken yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sosyal medya hesabından teröristlere selam göndermişti

CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Beyza Yavuz, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Güneydoğu'da öldürülen PKK/KCK terör örgütü mensubu şahısları meşrulaştırdığı Leylan adlı ilk romanının kapak görselini paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Başak’a ve onun buğdaylarına Delâl’e, Dılda’ya..."

Terör örgütü üyelerine sosyal medya hesabından güzelleme yapan Beyza Yavuz adlı kadının da Tayfun Zorlu gibi İBB bünyesinde işe alındığı öğrenildi. 

 

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