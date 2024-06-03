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Gündem Terör seviciler Hakkari bahanesiyle Batman'da taşkınlık çıkarttı! Gözaltılar var...
Gündem

Terör seviciler Hakkari bahanesiyle Batman'da taşkınlık çıkarttı! Gözaltılar var...

Yeniakit Publisher
2024-06-03 21:37:00 - 2024-06-03 21:41:43

Hakkari Belediye Başkanı Murat Sıddık Akış'ın terör soruşturması kapsamında gözaltına alınıp yerine kayyım atanmasını bahane eden DEM'liler Batman'da taşkınlık çıkarttı.

DEM Parti Batman il binası önünde İl Başkanı Mustafa Tekik ve diğer yöneticiler öncülüğünde bir araya gelen partililer, izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak istedi.

Grup, uyarıda bulunan polise saldırdı. Polis gruba biber gazı ile müdahale ederek, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İl Başkanı Tekik’in kendilerine izinsiz gösteri düzenlemenin yasak olduğunu hatırlatan polise “Siz burada terör estirmeye geldiniz” diye bağırması dikkat çekti.

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