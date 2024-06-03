Terör seviciler Hakkari bahanesiyle Batman'da taşkınlık çıkarttı! Gözaltılar var...

DEM Parti Batman il binası önünde İl Başkanı Mustafa Tekik ve diğer yöneticiler öncülüğünde bir araya gelen partililer, izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak istedi.

Grup, uyarıda bulunan polise saldırdı. Polis gruba biber gazı ile müdahale ederek, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İl Başkanı Tekik’in kendilerine izinsiz gösteri düzenlemenin yasak olduğunu hatırlatan polise “Siz burada terör estirmeye geldiniz” diye bağırması dikkat çekti.