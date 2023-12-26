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Siyaset Terör seviciler Devlet Bahçeli'yi hedef aldı!
Siyaset

Terör seviciler Devlet Bahçeli'yi hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2023-12-26 16:12:00 - 2023-12-26 16:18:28
Terör seviciler Devlet Bahçeli'yi hedef aldı!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "özgürlük" isteyip, öldürülen PKK'lı teröristlere "şehit" diyen DEM'liler, Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

Türkiye 12 şehit haberiyle yasa boğulurken, eş zamanlı olarak DEM Partililer de harekete geçti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları TBMM kürsüsünde Türkiye'ye tehditler savurdu.

Teröristbaşı Öcalan'a "özgürlük" isteyip PKK'lı teröristlere "şehit" diyen hadsizlere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tepki gösterdi. Bahçeli DEM Partililerin maaşlarının kesilmesini ve PKK sözcülüğünün hesabının sorulmasını istedi.

Terör sözcüzleri Bahçeli'yi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla hedef aldı.

PKK'nın sözcülüğünü sürdüren DEM'liler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir. Gençlerin ölümünü durdurmak için harekete geçmek yerine, hamaset ile ölümleri kutsayan ve çatışmanın devam etmesini isteyen sizsiniz. Çetelerle kol kola girenlerin, sırça köşklerinde yaşayanların gencecik insanların ölümünü izlediği bugünlerde; barışı cesaret ve haysiyetle savunmanın günüdür. Telaffuzunu bile kendimize yakıştırmadığımız o hakaretleri misliyle kendisine iade ediyoruz.

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