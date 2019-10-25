Terör sevici Tunç duruşmaya katılmadı Terör örgütü PKK'ya açıkça verdiği destekle bilinen türkücü Ferhat Tunç, sosyal medya paylaşımlarından dolayı eski Başbakan Binali Yıldırım’a “hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasına katılmadı.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Ferhat Tunç, 2016 yılında sosyal medya hesabından eski Başbakan Binali Yıldırım’a, “Hadi ordan HDP’ye oy veren o milyonlar, karşısında iki büklüm olduğun diktatörüne diz çökmeyecek kadar onurludur” demişti. Tunç hakkında Yıldırım’a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması Büyükçemece Adliyesi 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Avukatı Ferhat Tunç’un Alman vatandaşı olduğu söyledi Duruşmaya Almanya’ya kaçan Ferhat Tunç katılmazken avukatı Fatma Hopikoğlu katıldı. Hopikoğlu, “Ferhat Tunç Alman vatandaşı olup, Türkiye’ye ne zaman geleceği belli değildir" dedi. Mahkeme heyeti Ferhat Tunç’un yurtdışındaki tam adresinin bildirmesi için 30 gün süre verdi. Tunç’un savunmasının yurtdışında istinabe yoluyla alınması isteyen heyet, bir sonraki duruşmayı 14 Nisan 2020’ye erteledi.

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